पटना: राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के उमा सिनेमा टिंबर कैंपस में 28 फरवरी को हुई लूट (Robbery at Timber Campus in Patna) का पुलिस ने खुलासा किया है. पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में हुए लूटकांड का उद्भेदन करते हुए बताया कि इस पूरे मामले में शामिल तीनों अपराधी और लूट का माल खरीदने वाले एक कबाड़ी को गिरफ्तार (Four Accused Arrested in Patna) किया गया है. इस घटना में शामिल अपराधियों के पास से दो चाकू, एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और लूट का 50500 रुपये बरामद किया गया है.

लूटकांड का खुलासा करते हुए पटना एसएसपी ने बताया कि इस पूरे लूटकांड का मुख्य सरगना कुख्यात अपराधी छोटू डोम है. दीपक और रॉकी नाम के अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसने इस घटना को अंजाम दिया था. दरअसल, 27 फरवरी की रात छोटू डोम अपने दो सहयोगी अपराधियों के साथ मिलकर किसी गृह भेदन जैसी घटना को अंजाम देने वाला था. वह गृह भेदन की घटना को अंजाम न देकर टिंबर कैंपस के 3 केयर टेकर को बंद करके लूटपाट की घटना को अंजाम दिया. लूटकांड में शामिल सभी अपराधियों के चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था. जिसके आधार पर इन सभी को चिह्निंत करके दानापुर इलाके के एक बांध के पास से तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया.

गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र से मोहम्मद अफसर नाम के कबाड़ का दुकान चलाने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया. मोहम्मद अफसर इन सभी अपराधियों द्वारा लूटे गए तारों को गला कर उसे बाजारों में बेचने का कार्य किया करता था. गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 50500 रुपए, एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, दो चाकू, लूटे गए दो मोबाइल, 3 क्वायल बिजली का तार, एक कार्टन कटा हुआ तार और घटना के समय उपयोग किया गया साइकिल बरामद किया है. गिरफ्तार छोटू डोम पर पटना के विभिन्न थानों में 40 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. दीपक के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्र में कुल 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

