रोहतास : आरआरबी/एनटीपीसी परीक्षा परिणाम से नाराज अभ्यर्थियों के आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया है. ऐसे में आज बिहार के सासाराम में भी एनटीपीसी तथा रेलवे आरआरबी के परीक्षा को लेकर उग्र हुए छात्र सासाराम रेलवे स्टेशन पहुंचकर हंगामा (Students Protest Against NTPC Results In Rohtas) करने की कोशिश करने लगे. छात्रों के हुजूम को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल एवं अधिकारी मौके पर पहुंच कर छात्रों को समझा-बुझाकर शांत कराया. छात्रों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की.

ये भी पढ़ें- RRB NTPC Result में धांधली से उग्र हुए छात्र, गया जंक्शन पर ट्रेन की बोगी में लगाई आग



बता दें कि, आरआरबी तथा एनटीपीसी के परीक्षा को लेकर इन दिनों कई जिलों में बवाल है. सासाराम में भी आज लगभग 50 लड़कों की टोली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई तथा परिसर में प्रवेश करने की कोशिश करने लगी. जिसके बाद उग्र छात्रों को रोका गया. सदर एसडीओ मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने किसी तरह से लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया. हालांकि इसको लेकर काफी देर तक गहमा-गहमी का माहौल बना रहा.



ये भी पढ़ें- RRB NTPC Protest: 7 घंटे बाद खाली हुआ रेलवे ट्रैक, अपर रेल प्रबंधक के आश्वासन पर छात्रों का आंदोलन समाप्त

बुधवार को गया जंक्शन (Gaya Junction) पर छात्रों ने रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जमकर (Students protest in Gaya) उपद्रव मचाया है. उपद्रवी छात्रों ने पुलिस पर पत्थर बरसाने के बाद कई जगहों पर तोड़फोड़ की. साथ ही एक ट्रेन की बोगी में भी आग लगा दी. गया जंक्शन पर रेलवे ट्रैक पर भगदड़ जैसा माहौल है. गया जंक्शन पर हंगामा करने के बाद उत्पात करने वाले छात्रों ने करीमगंज के पास पहले से खड़ी ट्रेन को निशाना बनाया और इस दौरान दो ट्रेनों व 3 इंजन में लगाई आग लगा दी. इस आगजनी में ट्रेन की बोगी व इंजन धू-धूकर जलने लगा. इस आगजनी के बाद जिला पुलिस और रेलवे पुलिस के दल ने मौके पर पहुंचकर कमान संभाला.

इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnaw) ने कहा, छात्रों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए. रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे की ओर से एक मेल आईडी भी जारी किया है जिसके जरिये परीक्षार्थी समिति से अपनी चिंताएं और सुझाव साझा कर सकते हैं. रेलवे ने बताया कि सभी आरआरबी के अध्यक्षों को भी उनके मौजूदा स्रोतों के जरिये परीक्षार्थियों की शिकायतें प्राप्त करने, उन्हें संकलित करने और उच्च स्तरीय समिति को भेजने का निर्देश दिया गया है.

रेल मंत्रालय ने कहा कि छात्रों के विरोध (Ministry of Railways student protest) के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों और रेलवे भर्ती बोर्ड के स्तर 1 की परीक्षाओं (Non-Technical Popular Categories & Level 1 of Railway Recruitment Board exam) पर रोक लगा दी है. उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सुनवाई के लिए एक समिति (committee for railway ntpc exam) का गठन किया गया है. समिति मंत्रालय को रिपोर्ट देगी.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP