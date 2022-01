रोहतास: देशभर में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona Virus) बेकाबू हो चली है. कोरोना के साथ साथ इसके नए वैरिएंट ओमीक्रॉन (Omicron Case In Bihar) की वजह से देश भर में मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं. ऐसे में लोगों के अंदर जागरूकता होना बेहद जरूरी है. वहीं बिहार के रोहतास जिले के एक युवा सिंगर (Singer Rakesh Ranjan) अपने मधुर गानों से लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं.

दरअसल, राकेश रंजन म्यूजिक इंडस्ट्री के प्रसिद्ध पार्श्व गायक कुमार सानू के गीतों को बखूबी गाते हैं. लेकिन इस बार उन्होंने कोरोना को लेकर एक बेहद ही सुंदर गीत गाया है. जिसमें अपने गीत के माध्यम से वे लोगों से कोरोना के संक्रमण से बचने की अपील कर रहे हैं. राकेश रंजन फिल्मी गीत को अपने शब्दों के जाल व गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं.

राकेश रंजन अपने गाना के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने के साथ ही प्राकृतिक रूप से जीवन शैली अपनाने की बात कह रहे हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए राकेश रंजन ने कहा कि पिछले लॉकडाउन और कोरोना के लहर में उन्होंने कई जागरूकता वाले गीत गाए, जो काफी पॉपुलर भी हुआ. वहीं, इस बार तीसरी लहर के दस्तक के बीच एक बार फिर राकेश रंजन अपने गाने के माध्यम से लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं.

