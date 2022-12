रोहतास : जिला मुख्यालय सासाराम में डिप्टी मेयर ((Satywanti Devi from the post of deputy mayor) ) पद से सत्यवंती देवी ने चुनाव जीत लिया है. उनके पति चंद्रशेखर महतो नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद रह चुके हैं. ऐसे में उनकी पत्नी सत्यवती देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी वंदना तिवारी को कड़ी शिकस्त देर डिप्टी मेयर बन गईं हैं. उन्हें कुल 29122 हजार मत मिले हैं. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को भारी मतों के अंतर से पराजित किया है. सत्यवंती देवी के चुनाव जीतने से उनके समर्थकों में काफी खुशी है.

सत्यवंती देवी 18003 मतों के अंतर से जीतीं : सासाराम नगर निकाय चुनाव में सत्यवंती देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी वंदना तिवारी को कड़ी टक्कर में शिकस्त दी है. सत्यवंती देवी 18003 मतों के अंतर से चुनाव जीतीं हैं, जो काफी बड़ा अंदर माना जा रहा है. डिप्टी मेयर के पद पर यह एक बड़ी जीत है. वंदना तिवारी को मात्र एक 11119 मिले.



"जनता के आशीर्वाद से जीत मिली है. सासाराम की जनता ने मुझ पर विश्वास जताया है. मैं उनके विश्वास पर खरी उतरूंगी. शहर की विकाश मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी. शहर के विभिन्न इलाकों में बच्चों के लिए पढ़ाई के उद्देश्य से कोचिंग सेंटर खोला जाएगा. ताकि पढ़ाई-लिखाई बेहतर तरीके से हो सके." - सत्यवंती देवी, उप मेयर

