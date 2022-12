भागपुर की नवनिर्वाचित मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल से खास बातचीत

भागलपुर: बिहार के भागलपुर नगर निगम चुनाव के नतीजे (Bhagalpur Municipal Corporation Election Results) घोषित हो चुके हैं. मेयर पद पर डॉक्टर वसुंधरा लाल (Bhagalpur Mayor Dr Vasundhara Lal) ने जीत दर्ज की. परिणाम आने के बाद नवनिर्वाचित मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल भागलपुर मतगणना केंद्र पहुंची. जहां पर उन्होंने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत की. डॉक्टर वसुंधरा लाल ने लगभग 9441 मतों से निकटतम प्रतिद्वंदी गजाला परवीन को पराजित किया है.

ईटीवी भारत संवाददाता: जनता ने आप पर काफी भरोसा जताया है. आगे आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी ?

मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल: मैं भागलपुर की जनता को यही बोलना चाहती हूं कि आप सभी लोग जीते हो, केवल मैं नहीं जीती हूं. आपका भरोसा जीता है, पंसद जीता है और आपकी उम्मीद जीती है. मै पूरी भागलपुर जनता की शुक्रगुजार हूं और मैं दिल से अपना आभार व्यक्त करती हूं.

ईटीवी भारत संवाददाता: मेयर को चुनने के लिए इस बार एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था थी. इस पर क्या कहना है ?

मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल: मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यावाद देती हूं. जनता को जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार सरकार ने इस बार दी है. जिसका प्रतिफल आज दिख रहा है और मैं आज मेयर पद पर आसीन हो गयी हूं.

ईटीवी भारत संवाददाता: पहला फोन गया कि आप जीत गई हैं तो कैसा लगा आपको ?

मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल: मुझे लगा कि जनता का पूरा विश्वास, पूरा भरोसा, आशिर्वाद और सब मिल गया.

