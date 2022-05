रोहतास: बिहार के रोहतास में एटीएम से चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई (Big Action in Case of ATM Theft in Rohtas) की गई है. घटना में रोहतास थाना के एसआई लक्ष्मी पासवान को निलंबित कर दिया गया है. गौरतलब है कि बीते 20 अप्रैल को रोहतास थाना के अकबरपुर बाजार के एक एसबीआई एटीएम को कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा काटकर उसमें रखे रूपये की चोरी (Theft by cutting ATM in Rohtas) कर ली गई थी. मामले में रोहतास थाना के एसआई लक्ष्मी पासवान को निलंबित कर दिया गया है. रोहतास के एसपी आशीष भारती के द्वारा जांच के निर्देश के आलोक में एसआई लक्ष्मी पासवान के लापरवाही बरतने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है.

'पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई है. जांच में रात्रि गश्त में तैनात पुलिस पदाधिकारी एसआई लक्ष्मी पासवान को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया है. इस मामले में एसडीपीओ डेहरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है, इस मामले में जो गश्ती की टीम थी उसमें शामिल पदाधिकारियों और कर्मियों के लापरवाही और उनके क्रिया कलाप की जांच के लिए डीएसपी-2 को निर्देशित किया गया था. जिनके द्वारा वहां जांच किया गया तो इस पूरे प्रकरण मे गश्ती टीम द्वारा लापरवाही बरती गई थी. इस संबंध में उनके द्वारा रिपोर्ट समर्पित किया गया है. उस रिपोर्ट के आधार पर जो गश्ती टीम पदाधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर लक्ष्मी पासवान उनको निलंबित किया गया' - आशीष भारती, एसपी

अभी भी अपराधी पुलिस गिरफ्त से हैं दूर: घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं. ना ही अब तक शातिर चोरों की गिरफ्तारी हुई है ना ही रुपयों की बरामदगी हुई है. वहीं, सबसे खास बात यह रही कि रात्रि में जब चोर एटीएम को गैस कटर से काट रहे थे तो उसकी सायरन मुंबई के हेड क्वार्टर में बज उठी थी जिसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों ने रोहतास पुलिस से संपर्क करना चाहा था लेकिन संपर्क नहीं हो सका था. गौरतलब है कि बीते 20 अप्रैल की रात में गमछा बान्धे दो की संख्या में अपराधियों ने रोहतास मुख्य बाजार में स्थित एसबीआई के एटीएम को गैस कटर से काटकर मशीन में रखे 24 लाख 59000 रुपए ले भागे थे.

महज 6 मिनट के भीतर चोर एटीएम काटकर भाग गए थे: पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी. बता दें कि महज 6 मिनट के भीतर चोर एटीएम ही काटकर ले गये थे. इसमें 24.59 लाख (24 lakh stolen by cutting ATM in Rohtas) रुपये थे. सुबह इस घटना का खुलासा हुआ तब हुआ जब कुछ ग्राहक एटीएम में पहुंचे. रोहतास थाना के अकबरपुर की इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था. एटीएम उखाड़ कर ले जाने की खबर मिलते ही हडकंप मच गया था. सीसीटीवी में दो चोरों की तस्वीर कैद हो गई थी. दोनों नकाब पहने हुए थे.

