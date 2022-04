भोजपुर: बिहार के भोजपुर में हौसला बुलंद अपराधियों ने चोरी की बड़ी घटना (Big incident of theft in Bhojpur) को अंजाम दिया है. अज्ञात बदमाशों ने शनिवार देर रात नवादा थाना क्षेत्र के जीरो माइल में पेट्रोल पंप के पास स्थित एसबीआई के एटीएम को गैस कटर से काटकर (Criminals cut ATM in Bhojpur) करीब 21.7 लाख रुपये उड़ा दिये. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी की मदद से अपराधियों की पहचान करने में जुटी है. वहीं, इस मामले के खुलासे के लिए डीआईयू को भी लगाया गया है.

ये भी पढ़ें- चोरी के लिए ATM काट रहे थे बदमाश.. तभी लग गई आग, हजारों रुपये जलकर हो गए खाक

अपराधियों ने एसबीआई के एटीएम को गैस कटर से काटा: बताया जाता है कि शनिवार की रात तकरीबन दो बजे अपराधियों ने एसबीआई के एटीएम को गैस कटर से काट दिया और मनी बॉक्स को उठा ले गये. जिसमें 21.7 लाख रुपये शनिवार को डाले गये थे. इस मनी बॉक्स को घटनास्थल से कई किलोमीटर दूर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दुल्हिनगंज में बरामद किया गया है. आशंका जतायी गई कि 4 अपराधियों ने बड़ी सफाई के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया और पुलिस को भनक लगने से पहले ही फरार हो गये.

एटीएम बूथ पर नहीं थी गार्ड की तैनाती: जानकारी के मुताबिक, शहर के धोबीघटवा-जीरो माइल स्थित जयशंकर प्रसाद के मकान में एसबीआई का एटीएम संचालित है, लेकिन एटीएम बूथ पर किसी गार्ड की तैनाती नहीं थी. जिसका फायदा उठाकर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया. जिस मकान में एटीएम लगा है, वहां किराएदार भी रहते हैं, लेकिन बदमाशों ने इतने शातिर तरीके से वारदात को अंजाम दिया कि किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी.

पैसा लोंडिग करने वाली एजेंसी से पूछताछ: एटीएम बूथ में पैसा लोडिंग का जिम्मा सीएएस एजेंसी को दिया गया है. शनिवार को एजेंसी ने करीब 21 लाख रुपये एटीएम में डाले थे. उसी रात यह घटना घटित हो गई. सदर एएसपी हिमांशु के नेतृत्व में पुलिस टीम तफ्तीश कर रही है. नवादा इंस्पेक्टर अविनाश कुमार और डीआईयू पदाधिकारियों ने रविवार को एटीएम बूथ पर पहुंचकर छानबीन की. इसके साथ ही पैसा लोंडिग करने वाली एजेंसी से भी पूछताछ कर रही है. जिससे रुपये का सही मिलान हो सके.

ये भी पढ़ें- नालंदाः 24 घंटे के भीतर SP ने किया ATM से 33 लाख की लूट का उद्भेन, 4 गिरफ्तार

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP