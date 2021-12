गोपालगंजः बिहार के गोपालगंज के एक एटीएम में चोरी का प्रयास (Attempted Theft at ATM in Gopalganj) किया गया. चोरी के लिए चोर गैस कटर से एटीएम काट रहे थे. इसी दौरान एटीएम में आग (Fire in ATM at Gopalganj) लग गई. आग से करीबन 44 हजार रुपये जलकर राख हो गए. मामला जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के कोईनी बाजार के पास का है. जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने मौके से गैस कटर को जब्त कर जांच में जुट गई है.

मिली जानकारी के अनुसार कोईनी बाजार में इंडिकैश बैंक का एटीएम है. रविवार अहले सुबह अज्ञात बदमाशों ने पहले एटीएम के शटर का ताला तोड़ा दिया. इसके बाद गैस कटर से एटीएम को काटने का प्रयास कर रहे थे. इसी दौरान एटीएम में आग लग गई. आग लगने के बाद बदमाश गैस कटर और सिलेंडर छोड़कर मौके से फरार हो गए.

एटीएम में आग

घटना में एटीएम मशीन का अगला हिस्सा काफी जल चुका है. वहीं इसमें रखे करीबन 44 हजार रुपये भी जलकर राख हो गए. वहीं मांझागढ़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. बदमाशों की पहचान के लिए पुलिस एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही है.

