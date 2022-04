वैशाली: जिले में पार्किंग लगाने के विवाद में युवक (Youth Murdered In Vaishali) की गाड़ी से घसीट कर हत्या करने का सीसीटीवी फुटेज ( CCTV Footage Of Brutal Murder In Vaishali) सामने आया है. वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से युवक के गले के गमछे को पकड़ कर दूर तक गाड़ी से घसीटा गया. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि युवक को घसीटते हुए गाड़ी को तेजी से भगाया जा रहा है और गाड़ी के पीछे दर्जनों लोग दौड़ रहे हैं. युवक की बेरहमी से हत्या का सीसीटीवी फुटेज देख किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए. घटना में श्यामपुर निवासी विनोद सिंह के 24 वर्षीय पुत्र सुशांत कुमार की मौत हो गई है. मामला वैशाली के पटेढ़ी बेलसर थाना क्षेत्र का है.

पढ़ें- युवक को दी तालिबानी सजा, गाड़ी में बांधकर सड़क पर घसीटा, मौत

युवक की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने: पार्किंग के विवाद में युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. वहीं एक अन्य व्यक्ति जख्मी हो गया है. बताया जा रहा है कि पार्किंग के विवाद के बाद युवक को गमछे से लपेट कर जिप्सी दौड़ाते हुए सड़क पर घसीटा गया, जिससे युवक की मौत हो गई. वहीं भाग रहे जिप्सी को घेरने के क्रम में एक अन्य व्यक्ति जख्मी हो गया है. घायल युवक का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने वारदात में शामिल जिप्सी को मौके से बरामद कर लिया है. वहीं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.

पार्किंग को लेकर हुई थी विवाद: बताया जा रहा है कि बेलसर ओपी थाना क्षेत्र के मनोरा गांव में एक यज्ञ का आयोजन किया गया था. जहां काफी संख्या में लोग पूजा पाठ में शामिल होने आए थे. इसी दौरान पार्किंग को लेकर स्थानीय रसूखदार और सुशांत कुमार के बीच विवाद हो गया. सुशांत पार्किंग की जगह पर अपनी बाइक लगाना चाहता था. जबकि रसूखदार अपनी जिप्सी लगाना चाहता था. मामला बढ़ा तो नौबत हाथापाई तक आ गई. जिसके बाद आरोपी ने जिप्सी स्टार्ट किया और सुशांत के गले में पड़े गमछे को पकड़ कर जिप्सी दौड़ा दिया. जिसके कारण सुशांत का शरीर सड़क पर घसीटता हुआ कुछ दूर आगे तक चला गया.

जिप्सी का पीछा करने में एक घायल: दौड़ती जिप्सी से फंसा सुशांत को दौड़ता देख स्थानिए लोगों ने जिप्सी को घेरना चाहा. जिसमें जिप्सी के चपेट में आने से एक अन्य व्यक्ति भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया. स्थानीय लोगों को पीछा करता देख आरोपी जिप्सी वहीं छोड़कर फरार हो गया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने सुशांत के गले से गमछा निकाला और उसे आनन फानन में इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जा रहे थे. इसी दौरान सुशांत की मौत हो गई.

परिजनों से मिलने पहुंचे विधायक: घटना के बाद पुलिस में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे वैशाली विधायक सिद्धार्थ पटेल ने बताया कि यज्ञ के दौरान मनोरा गांव में युवक की मौत की जानकारी मिली है. घटना के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है. उन्होंने आगे बताया कि एक बच्चे की मौत हुई है. जिसे जानबूझकर मारने की बात सामने आ रही है. विस्तृत जानकारी मिलने के बाद मामला स्पष्ट हो पाएगा.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी:घटना की सूचना के बाद मामले की तहकीकात करने पहुंचे सदर एसडीपीओ राघव दयाल ने बताया कि मनोरा में एक यज्ञ चल रहा था. जहां पार्किंग के विवाद में एक व्यक्ति के कंधे में गमछा लगाकर चलती जिप्सी से उसे घसीटा गया. अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई है. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं.

पढ़ें - VIDEO: ये हैं बेगूसराय के 'तालिबानी', पहले गन पॉइंट पर किया नंगा... फिर थूक चटवाकर पीटा

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP