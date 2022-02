रोहतास: बिहार के रोहतास जिले में बीते पांच फरवरी को दरिगांव थाना क्षेत्र के बादशाही पुल के पास एक 16 वर्षीय छात्र की हत्या (Student Shot Dead In Rohtas) कर दी गई थी. इस मामले का रोहतास पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार (One Accused Arrested In Rohtas Student Murder Case) कर लिया है. साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया हैं. एसपी के मुताबिक, पूरा मामला इश्कबाजी और प्रेम प्रसंग में धोखे से जुड़ा हुआ है. स्कूल, कॉलेज जाने वाले लड़कों के बीच प्रेम प्रसंग में हुए विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया.

बता दें कि जिला मुख्यालय सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के गौरक्षणी के यादव मोहल्ले का रहने वाला किशन तिवारी उर्फ अभिषेक राज की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और शव को बादशाही पुल में फेंक दिया गया था. पुलिस ने घटनास्थल से एक बाइक भी बरामद किया था. रोहतास के एसपी आशीष भारती ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या के पीछे मृतक के दोस्त अभय सिन्हा का हाथ था. जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया. उसने अपनी संलिप्तता स्वीकारी है.

रोहतास छात्र हत्याकांड का खुलासा

एसपी ने बताया कि पूरा मामला इश्कबाजी और प्रेम प्रसंग में धोखे से जुड़ा हुआ है. स्कूल-कॉलेज जाने वाले लड़कों के बीच प्रेम प्रसंग में हुए विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया. उन्होंने बताया कि घटनास्थल से मृतक का मोबाइल भी गायब था. उसी के आधार पर जब ट्रेकिंग की गई, तो धीरे-धीरे सूत्र जुड़ता चला गया और मामला का खुलासा हुआ. इसी कड़ी में फजलगंज मोहल्ले के अभय सिन्हा नामक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया.

