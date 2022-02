नवादा: बिहार के नवादा में मासूम की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया (Police Exposed Murder of Child in Nawada) है. जिले के एसपी डी. एस. सावलाराम ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 27 जनवरी को सूचना मिली थी कि भट्टा गांव में 4 वर्षीय बालक आलोक कुमार को अगवा कर लिया गया है. अपहरणकर्ता उसके नाना से पांच लाख रुपये (Child murder after Kidnapping in Nawada) की बतौर फिरौती भी मांगी थी. जानकारी मिलते ही बच्चे की तलाश में क्षेत्र में पुलिस जुट गई.

पुलिस की सक्रियता को देख पकड़े गए नाबालिग लड़के ने उसी दिन मासूम की मुंह दबाकर हत्या कर दी थी. बता दें कि जिस दिन बच्चे का अपहरण किया गया था उसी दिन ही मासूम का मुंह दबाकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद हत्यारा ने घर के बाहर बच्चे के शव को फेंक कर फरार हो गया था. इस कड़ी में पुलिस लगातार छापामारी अभियान चला रही थी. पुलिस को अहम सबूत मिलने के बाद मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग युवक को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है.

गौरतलब है कि नवादा के काशीचक थाना क्षेत्र के भट्टा गांव में बच्चे का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी. बच्चा अपने ननिहाल आया था. पुलिस ने शव को बरामद कर लिया था. इस मामले में गांव की एक महिला को भी हिरासत में लिया गया था. मृतक के नाना जय चंद्र प्रसाद ने बताया था कि मेरे नाती आलोक कुमार घर के बाहर खेल रहा था. उसी दौरान खेलते-खेलते वो अचानक गायब हो गया. बच्चे की अपहरण की आशंका के बाद परिवारवालों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी. जिसके बाद पुलिस बच्चे की बरामदगी में जुट गई थी.

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

