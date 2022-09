रोहतास: जेईई एडवांस का रिजल्ट(Jee Advanced 2022) जारी होने के बाद रोहतास के डेहरी के रहने वाले पीएनबी के पूर्व वरीय प्रबंधक राजेश कुमार सिन्हा के घर में उत्सवी माहौल है. उनके बेटे अर्नव (Arnav Of Rohtas Got Success In JEE) ने जेईई एडवांस में 858वां रैंक लाकर जिले का नाम रौशन किया है. अर्नव को आगे चलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की ख्वाहिश हैं.

रोहतास के अर्नव को जेईई एडवांस में सफलता: जेईई एडवांस के नतीजे आने के बाद बेटे की सफलता पर मां नूतन सहाय काफी खुश हैं. वह बताती है कि अर्नव बचपन से ही पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस रहें हैं. मॉडल स्कूल डालमियानगर से छठी तक पढ़ने के बाद हरियाणा के हिसार डीएवी से मैट्रिक की परीक्षा 10 (CGPA)से पास किया. वहीं दिल्ली के प्रगति स्कूल से 12वीं पास किया है. वह बताती हैं कि बेटे की सफलता पर काफी खुश हैं. वह आगे चलकर मां बाप के सपने को पूरा करे और बिहार व देश की सेवा करे यहीं सपना है. वहीं अर्नव के पिता भी बेटे की सफलता से फूले नहीं समा रहे हैं.

"बेटे की सफलता से काफी खुश हूं. सबसे पहले यह अच्छा इंसान बने नेक बनकर सब की सेवा करे. जनता व समाज की सेवा करे. इससे काफी संतुष्टि मिलती है. अर्नव को एक अच्छा मौका मिला है पढ़ाई करके कुछ समाज को दे. खासकर वैसे बच्चे जो आर्थिक अभाव में पढ़ाई करने बड़े शहरो में नहीं जा सकते उन्हें यह शिक्षा दे और उन्हें आगे बढ़ाए."- राजेश कुमार सिन्हा, पूर्व वरीय प्रबंधक, पीएनबी

'बिहार के छात्रों में काफी पोटेंशियल': वहीं अर्नव का कहना है कि बिहार के छात्रों में काफी पोटेंशियल है. वह आगे चलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं. वह कहते हैं कि मेहनत से छात्रों को नहीं घबराना चाहिए. मेहनत करेंगे तभी वह अपनी मंजिल को पा सकते हैं. साथ ही उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय मां-बाप और गुरुजनों को दिया है. जेईई की परीक्षा में 10 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे. वहीं स्क्रीनिंग के बाद लगभग एक लाख जेईई एडवांस में परीक्षार्थी शामिल हुए थे जिसमें अर्नव ने 858वां रैंक मिला है.

"घर में माता-पिता का काफी सपोर्ट रहा. टेस्ट में कम नंबर आने के बाद भी कभी उन्होंने डाटा नहीं, हमेशा प्यार से समझाया. गुरुजनों का भी काफी आशीर्वाद रहा जिस कारण मैं एक्जाम क्रैक कर पाया हूं. सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं. वहीं देश सेवा करने का भी अरमान है. बिहार के छात्रों में टैलेंट की कमी नहीं है पर हां रिसोर्सेज की जरूर कमी है."- अर्नव, सफल छात्र

"बचपन से ही पढ़ाई को लेकर काफी मेहनती है. नतीजे आने के बाद काफी सुखद एहसास हुआ. मैं यही कहूंगी कि पहले नेक इंसान बने बिहार की मिट्टी के लिए भी कुछ करें, ताकि हम सबों का सिर फक्र से हमेशा ऊंचा रहे."- नूतन सहाय, अर्नव की मां

कर्नाटक के छात्र बने टॉपर : जेईई (एडवांस्ड) 2022 के पेपर 1 और 2 दोनों में कुल 1,55,538 उम्मीदवार उपस्थित हुए. इनमें से 40,712 उम्मीदवारों ने जेईई एडवांस्ड टेस्ट क्वालिफाई किया है. आईआईटी बॉम्बे जोन के आरके शिशिर कॉमन रैंक लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. शिशिर ऑल इंडिया टॉपर हैं. टॉपर आरके शिशिर ने 360 अंकों में से 314 अंक प्राप्त किए हैं. आरके कर्नाटक के हैं. पहली बार कर्नाटक के किसी उम्मीदवार ने आईआईटी जेईई परीक्षा में टॉप किया है. जेईई एडवांस 2022 परीक्षा के साथ-साथ शिशिर केसीईटी 2022 परीक्षा की तैयारी भी कर रहे थे.