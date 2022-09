मोतिहारी: जेईई एडवांस का रिजल्ट घोषित होने के बाद पूर्वी चंपारण जिला के पताही थाना क्षेत्र स्थित बेलाही राम पंचायत के शिक्षक अजय कुमार के घर में उत्सवी माहौल है. उनके सुपुत्र आदित्य कुमार ने जेईई एडवांस में ओबीसी श्रेणी में ऑल इंडिया में 17 वीं रैंक लाया है. आदित्य ने जेईई मेंस की परीक्षा में बिहार का सेकेंड टॉपर बनकर अपने प्रखंड के साथ ही जिले का नाम भी रोशन किया है (Aditya from patahi is second topper in JEE ).

आदित्य की सफलता की जानकारी मिलने के बाद बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. जेईई मेंस की परीक्षा में आदित्य ने 99.9 प्रतिशत अंक लाकर आदित्य बिहार टॉपर बना था. वहीं जेईई एडवांस का रिजल्ट जारी होने के बाद पूरे भारत में ओवर ऑल रैंकिंग में 188 वां स्थान प्राप्त किया है. आदित्य के माता और पिता दोनों शिक्षक हैं. आदित्य बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छा रहा है. राम कृष्ण मिशन देवघर से मैट्रिक पास करने के बाद आदित्य के पिता ने इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए उसे कोटा भेज दिया.

कुछ दिन कोटा में रहकर तैयारी के बाद कोरोना पीरियड में वह घर आ गया और ऑनलाइन तैयारी करने लगा. आदित्य के पिता अजय कुमार अपने बेटे की इस सफलता से फूले नहीं समा रहे हैं. उन्होंने बताया कि जब से बेटे का रिजल्ट आया है, उसी समय से बधाई देने वालों का फोन आ रहा है. उन्होंने बताया कि आदित्य का सपना भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा क्रेक करने की है और विश्वास है कि वह उसे भी क्रेक करेगा. वहीं आदित्य ने बताया कि उसने ज्यादातर ऑनलाइन मैटेरियल से तैयारी की है.