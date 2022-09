रोहतास: बिहार के रोहतास से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आयी है. डेहरी इलाके के 12 पत्थर मोहल्ले (Criminals Attacked On Guard With Sword In Rohtas) में आधी रात में एक निजी अतिथिशाला में बेखौफ बदमाशों ने घुसकर गार्ड पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इस हमले में घायल हुए खून से लथपथ गार्ड को इलाज के लिए जमुहार स्थित नारायण मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज में एडमिट कराया गया है.



गार्ड पर तलवार से किया हमला: दरअसल, 12 पत्थर मोहल्ले के सार्वजनिक अतिथि भवन में गार्ड का नौकरी करता है. यहां रात को गेट बंद कर सो गया था. उसी समय आधी रात में बेखौफ बदमाशों ने गार्ड से गेट खुलवाया, जिसके बाद जबरदस्ती बिना कुछ भी बताये अंदर घुसने लगा. जिसके बाद गार्ड ने विरोध किया तो उसने तलवार से हमला (Crime In Subhash Nagar At Rohtas ) कर दिया. स्थानीय लोगों की मानें तो नशे में धुत अपराधियों ने निजी अतिथिशाला में घुसकर गार्ड पर हमला कर दिया. बताया जाता है कि गार्ड काफी सीधा साधा आदमी है और उसे किसी से कोई विवाद नहीं था. गार्ड सुभाष नगर का रहने वाला है.



आरोपी पर मामला दर्ज किया गया: डेहरी नगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि बारह पत्थर मोहल्ले से सार्वजनिक अतिथि शाला के गार्ड पर हमले के आरोप में एक युवक आनंद कुमार ओझा को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी शराब के नशे में धुत पाया गया. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही गार्ड पर हमले में इस्तेमाल की गई तलवार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है.



'डेहरी के बारह पत्थर मोहल्ले से सार्वजनिक अतिथिशाला के गार्ड पर हमले के आरोप में एक युवक आनंद कुमार ओझा को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी शराब के नशे में धुत पाया गया'- राजीव रंजन, थानाध्यक्ष, डेहरी नगर