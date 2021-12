रोहतास: बैंकों के निजीकरण (Privatization of Banks) को लेकर सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों के विरोध का असर रोहतास में भी देखने को मिल रहा है. दरअसल, निजीकरण के खिलाफ बैंकों की हड़ताल (Two Day Bank Strike) के आज दूसरे दिन सासाराम व डेहरी में बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन किया. बैंक कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी (Protest Against Central Government in Rohtas) की.

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (United Forum of Bank Unions) के बैनर तले जिले के डिहरी नगर में जुलूस निकाला. इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गयी. प्रदर्शन कर रहें बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार जो बैंक अमेंडमेंट बिल लाने जा रही है, उसके खिलाफ पूरे देश में बैंक कर्मी 2 दिनों से हड़ताल पर हैं. इस बिल के आने से सरकारी बैंकों के निजीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा. जनता पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. साथ ही बैंक कर्मियों का भविष्य भी असुरक्षित हो जाएगा.

रोहतास में बैंक कर्मियों का प्रदर्शन

इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर देश में दो दिवसीय बैंक हड़ताल का आह्वान किया गया है. बता दें कि बैंकों की हड़ताल के चलते देशभर के बैंकिंग काम-काज बुरी तरह प्रभावित हुआ है. बैंकों की हड़ताल से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हड़ताल के कारण शाखाओं में जमा और निकासी, चेक निकासी और ऋण मंजूरी जैसी सेवाएं ठप हैं. हालांकि इस बीच एटीएम से सामान्य रूप से लेन-देन जारी है.

