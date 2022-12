रोहतास में एसिड अटैक पीड़िता की मौत

रोहतासः बिहार के रोहतास जिले में एसिड की शिकार (Acid Attack In Rohtas) 11 वर्षीय बच्ची (Acid attack on 11 year old girl in Rohtas) की इलाज के दौरान शुक्रवार को मौत हो गई. इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा है. इस संबंध में बिक्रमगंज पुलिस ने एक आरोपी को सबूत के साथ गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जेल में है. मामले की जांच अभी चल रही है. घटना 29 सितंबर की रात की है, जब घर की खिड़की से पड़ोस के रहने वाले एक युवक ने मामूली विवाद में लड़की, उसके भाई और मां पर ऐसीड फेंक दिया था.

एनएमसीएच में चल रहा था इलाजः बिक्रमगंज के शिवपुर गांव में भुलू शाह के घर की खिड़की से आपसी दुश्मनी में एसीड अटैक किया गया था. इस घटना में मां-बेटी झुलस गई थीं. जिसमें भुल्लू शाह की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई थी. प्राथमिक इलाज के बाद अनुमंडलीय अस्पताल से उसे एनएमसीएच जमुहार रेफर कर दिया गया था. जहां इलाज के क्रम 80 दिन तक मौत से संघर्ष के बाद उसने बीती रात दम तोड़ दिया. हालांकि इलाज के बाद मां बेटी की स्थिति में सुधार हो गया था, लेकिन बाद में गुड़िया बीमार रहने लगी और वारदात के 3 महीने के बाद उसकी इलाज के दौरान अचानक मौत हो गई.

बैट्री की एसिड से हुआ था हमलाः बिक्रमगंज के थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि एसीड अटैक में घायल किशोरी की मौत हो गई है. शव को पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी के द्वारा षडयंत्र के तहत पहले बैट्री में से एसिड निकालकर उसमें मार्केट से बैट्री का पानी लाकर बैट्री में मिला दिया. उसी का उपयोग कर उसने घटना को अंजाम दिया था. उसके बाद उसकी गिरफ्तारी शिवपुर गांव से की गई थी.





"एसीड अटैक में घायल किशोरी की मौत हो गई है. शव को पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया गया है. एक आरोपी शिवपुर गांव से गिरफ्तार हुआ है. मामले की जांच अभी चल रही है"- मनोज कुमार, थानाध्यक्ष

वहीं, सासाराम के सिविल सर्जन डॉ. केएन तिवारी ने बताया कि एसिड पीड़ित लड़की का इलाज लगातार किया जा रहा था. उसकी निगरानी भी रखी जा रही थी, लेकिन उसकी मौत हो गई. वह डॉक्टर्स के देखरेख में थी.