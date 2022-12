पूर्णिया: पूर्णिया में तेज रफ्तार का कहर (High speed havoc in Bihar Purnea) थमने का नाम नहीं ले रहा है. मामला जिले के वायसी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय सड़क मार्ग 31 का है. जहां अलग-अलग इलाकों में हुए सड़क हादसे (road accident in Purnea) में तीन लोगों की मौत हो गई. वहीं एक युवक गंभीर रुप से घायल हो गया है. जिसका इलाज अस्पताल में जारी है. सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत (Three people died in road accident in Purnea) की खबर के बाद इलाके में कोहराम मच गया है. वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है.

ये भी पढ़ें- पूर्णिया में रफ्तार का कहर, बस ने ASI को रौंदा, मौके पर ही मौत

सड़क हादसे में युवक की मौत: जिले में पहली घटना केवाईसी थाना क्षेत्र के पहड़िया के पास घटी है. जहां ऑटो पलट जाने से एक चालक बुरी तरह जख्मी हो गया. जख्मी चालक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई. मृतक चालक की पहचान बायसी थाना क्षेत्र के खपड़ा पंचायत निवासी अलमित आलम के रुप में हुई है.

बाइक सवार ने पैदल यात्री को मारी टक्कर: दूसरी घटना बायसी थाना क्षेत्र के भवड़ा पुल के पास घटी है. जहां तेज रफ्तार बाइक सवार ने पैदल गुजर रहे दो यात्रियों को टक्कर मार दिया. इस घटना में बाइक सवार और पैदल चल रहे एक यात्री की मौत हो गई. मृतक बाइक सवार की पहचान गुलाम मुस्तफा के रुप में हुई है. वहीं पैदल जा रहे युवक की पहचान कमरुल आलम के रुप में हुई है.

मौके पर पहुंची पुलिस: जिले में अलग-अलग इलाकों में सड़क हादसे में मौत की खबर मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया. वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. गौरतलब है कि इनदिनों बिहार में तेज रफ्तार के कहर के कारण रोजाना कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है. सरकार के द्वारा तमाम कोशिशों के बाद भी इस तरह के हादसे थमने का नाम नहीं ले रहा है.

ये भी पढ़ें- कांवरियों से भरी बस डिवाइडर से टकराई, 30 घायल.. 5 की हालत नाजुक