पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में निगरानी विभाग (surveillance department In Purnea) ने दारोगा को 40 हजार रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया (SI Arrested For Taking Bribe In Purnea) है. जिले के सदर थाना में पदस्थापित दारोगा को निगरानी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है. एसआई को गिरफ्तार करने के बाद निगरानी विभाग की टीम उनसे पूछताछ के लिए उनको पटना लेकर गई है.

निगरानी को दारोगा के खिलाफ मिली थी शिकायत: निगरानी विभाग को शिकायत मिली थी पूर्णिया के सदर थाना का दारोगा संतोष कुमार अपने दलाल इनामुल के माध्यम से 40 हजार रुपए रिश्वत के तौर पर किसी एफआईआर को रफा-दफा करने के लिए मांगा था. जिसके बाद निगरानी विभाग की टीम ने इस मामले की जांच पड़ताल कर मामले को सत्य पाया.

निगरानी ने दारोगा को किया गिरफ्तार: वहीं, निगरानी विभाग ने सदर थाना के सामने चाय दुकान से दारोगा संतोष और दलाल इनामुल को 40 हजार रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. वहीं निगरानी की टीम ने दोनों घूसखोरों को गिरफ्तार करने के बाद अपने साथ पटना लेकर चली गई, जहां उनलोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई जाएगी.