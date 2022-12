पूर्णियाः पूर्णिया में तेज रफ्तार का कहर (High speed havoc in Bihar Purnea) थमने का नाम नहीं ले रहा है. मंगलवार को भी बस की चपेट में आने से वृद्ध की मौत हो गई. घटना पूर्णिया के बड़हरा कोठी थाना क्षेत्र की है. जहां एक तेज रफ्तार बस ने वृद्ध को कुचल (bus crushed old man in purnia) दिया. स्थानीय लोगों ने बस को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया लेकिन बस का चालक मौके से फरार हो गया. मृतक की पहचान लक्ष्मण शर्मा के रूप में हुई है, जो बिहारीगंज के बेला दरगाह टोला का रहने वाला था.

राजघाट पुल पर हुआ हादसाः घटना की जानकारी मिलते ही मृतक का बेटा धर्मेंद्र शर्मा घटनास्थल पर पहुंचा. बताया कि पिता बिहारीगंज से आ रहे थे. जैसे ही राजघाट पुल पर चढ़े पीछे से तेज रफ्तार से आ रही बस ने ठोकर मार दी. जिससे उनकी मौत घटनास्थल पर हो गई. घटना की जानकारी लोगों ने मृतक के परिजनों को दी. परिजन का रो रो कर बुरा हाल है. घटना की जानकारी स्थानीय थाने की पुलिस दी गई. जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

"बिहारी गंज से आने के दौरान तेज रफ्तार बस ने कुचल दिया. जिससे घटनास्थल पर ही पिता की मौत हो गई है. लोगों ने बस को पकड़ लिया है लेकिन चालक मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना पुलिस को दी गई है." -धर्मेंद शर्मा, मृतक का बेटा

सोमवार को तीन लोगों की मौतः बता दें कि आए दिन पूर्णिया में सड़क हादसे हो रहे हैं. बीते सोमवार को भी सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी. जिले के वायसी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय सड़क मार्ग 31 पर अलग-अलग इलाकों में हुए सड़क हादसे (road accident in Purnea) में तीन लोगों की मौत हो गई थी. वहीं एक युवक गंभीर रुप से घायल हो गया था. जिसका इलाज अस्पताल में जारी है. सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत (Three people died in road accident in Purnea) की खबर के बाद इलाके में कोहराम मच गया है.