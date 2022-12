पटना: प्रदेश में अपराध (Crime In Bihar) का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. आए दिन किसी न किसी की हत्या होती है. जहां एक दिन पूर्व पटना जिले के बिहटा थाना के चौकीदार राकेश कुमार पासवान की निर्मम हत्या ईंट पत्थर से कुचलकर कर दी गई, वहीं दूसरी घटना मंगलवार को घटी. बिहटा थाना के नेउरा ओपी थानाक्षेत्र के चिरैयाटांड़ गांव के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. (Youth shot dead in Patna) (Patna crime news ) (Murder in Chiraiyatand village patna)

पटना में युवक का शव बरामद: पुलिस ने बधार से युवक का शव बरामद किया है. युवक की पहचान रविंद्र पासवान के 18 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार के रूप में हुई है. इधर मौत की सूचना मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया. हत्या के बाद गांव में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद नेउरा थाना के अलावा कई थानों की पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत किया. आक्रोशित लोगों ने मुआवजे और न्याय को लेकर शिवाला- नौबतपुर मार्ग को जाम कर दिया था.

बोले परिजन-'दोस्त ने मार डाला': मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक रोहित कुमार अपने नानी घर पटना जिले के बसंतचक गांव निवासी कृष्ण पासवान के पास रहकर कई सालों से पढ़ाई करता था. वहीं सोमवार की शाम 6:00 बजे उसे उसको दोस्त ने बुलाया था. वह घर से दोस्त के बुलाने पर निकला था लेकिन देर रात्रि तक घर वापस नहीं आया. उसके बाद परिवार के लोगों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया.

गोली मारकर हत्या की आशंंका: मंगलवार की सुबह परिवार वालों को पता चला कि एक शव चिरैयाटांड़ गांव के खेत में पड़ा है. उसके बाद परिजनों ने गांव में पहुंचकर शव की शिनाख्त की. शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि युवक रोहित कुमार को गोली मारकर हत्या की गई है और फिर शव को अपराधी खेत में छोड़कर फरार हो गए.

पिता ने कही ये बात: घटना को लेकर मृतक के पिता रविंद्र पासवान ने बताया कि रोहित नानी के घर रहकर पढ़ाई करता था. अगले साल दसवीं का एग्जाम देना था. कल शाम 6:00 बजे उसके फोन पर दोस्त का फोन आया. वह बोला कि दोस्त से मिलने जा रहा हूं.

"जब उसे दोबारा रात के 8:00 बजे फोन किया गया तो उसका फोन बंद आ रहा था. जिसके बाद हम सभी ने उसकी काफी खोजबीन की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. सुबह में गांव के लोगों से जानकारी मिली कि उसका शव खेत में है. सूचना मिलने के बाद हम सभी लोग मौके पर पहुंचे. दोस्त के द्वारा ही इसकी हत्या की गई है."- रविंद्र पासवान, मृतक के पिता



पुलिस कर रही जांच: फिलहाल इस मामले पर नेउरा थाना प्रभारी प्रभा कुमारी ने बताया कि नेउरा थानाक्षेत्र के चिरैयाटांड़ गांव के खेत से पुलिस ने युवक का शव को बरामद किया है. उसकी हत्या की गई है. देखने से प्रतीत होता है कि गोली मारी गई है. फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल भेज दिया गया है.

"एक युवक की हत्या की गई है. गोली मारकर हत्या हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है."- प्रभा कुमारी, नेउरा थाना प्रभारी

शक के आधार पर एक हिरासत में: इधर घटना को लेकर पुलिस इंस्पेक्टर दीपक सम्राट ने बताया कि रोहित कुमार नामक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. साथ ही मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है. हालांकि मुआवजे को लेकर सड़क जाम किया गया था लेकिन अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया है. यातायात को चालू कराया गया है. हिरासत में लिए गए युवक की निशानदेही पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी.

"रोहित की गोली मारकर हत्या की गई है. लोगों को समझाकर जाम हटवा दिया गया है. एक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है."- दीपक सम्राट, पुलिस इंस्पेक्टर

राजधानी में 24 घंटे में दो हत्या: गौरतलब हो कि 24 घंटे के अंदर बिहटा और नेउरा थाने में दो लोगो की हत्या हो चुकी है. बिहटा में सोमवार की सुबह थाने के चौकीदार राकेश कुमार पासवान की निर्मम हत्या कर दी गई तो दूसरी और मंगलवार की सुबह नेउरा थानाक्षेत्र में भी एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. फिलहाल दो हत्या के बाद से पुलिस के भी होश उड़ चुके हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी में जुटी हुई है.