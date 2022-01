पटनाः राजधानी पटना में एक बार फिर तेज रफ्तार ने एक युवक की जान ले ली. घटना पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर पुल के नीचे की है. जहां एक बस और स्कूटी में जबरदस्त टक्कर हुई. इस सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत (Youth Dead In Road Accident In Patna) हो गई. घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने (People Ruckus In Patna) सड़क पर आगजनी की और जमकर बवाल काटा.

जानकारी के मुताबिक एक सीएनजी बस ने स्कूटी सवार युवक को पीछे से जोरदार ठोकर मार दी. युवक के स्कूटी से गिरने के बाद बस रोकने के बजाय चालक युवक को घसीटता हुआ चला गया. हालांकि आगे जाकर वह बस छोड़कर फरार हो गया. वहीं घायल हुए युवक की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक स्कूटी सवार युवक का नाम मनोज बताया जाता है, जो पटनासिटी इलाके का रहने वाला था.

घटना के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और सड़क जाम कर आगजनी की. साथ ही ठोकर मारने वाली बस में तोड़फोड़ भी की. ये लोग इस मामले में दोषी बस चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग करने लगे. देखते ही देखते बहादुरपुर पुल के पास का पूरा इलाका रण क्षेत्र बन गया.

वहीं, घटना के बाद मृतक के मोबाइल से परिजनों को सूचना दी गई. पत्रकार नगर थानाध्यक्ष ने बताया कि बस की ठोकर लगने से एक युवक की मौत हो गई है. फिलहाल घटना को अंजाम देने के बाद बस चालक फरार हो गया है, जिसकी पहचान की जा रही है.

