.

पटना में पुलिस जिप्सी पर पलटा हाईवा, 3 पुलिसकर्मियों की मौत, 2 घायल Published on: 14 minutes ago



बिहार की राजधानी पटना में एक दर्दनाक सड़क हादसा (Road Accident In Patna) हो गया. जहां हाईवा ने पुलिस जिप्सी को रौंद दिया. इस घटना में 3 पुलिसकर्मियों की दर्दनाक मौत हो गयी (Three Policemen Died In Road Accident) है. यह घटना सुबह 4:30 बजे आसपास की बतायी जा रही है. इसके साथ ही 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.