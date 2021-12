पटना: राजधानी पटना में सड़क हादसा (Road Accident In Patna) इन दिनों काफी बढ़ गया है. गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में अहले सुबह अनीसाबाद की ओर से आ रहा एक तेज रफ्तार ऑटो हादसे का शिकार हो गया. इस घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल (Three People Injured In Road Accident) हो गये. इनमें से एक व्यक्ति की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती करवाया.

इस घटना के बाद ऑटो चालक मौके से फरार हो गया. यातायात थाने की पुलिस ने ऑटो जब्त कर ड्राइवर की खोजबीन तेज कर दी है. हालांकि प्रारंभिक छानबीन में ये बात सामने आई है कि सुबह-सुबह सड़क पर कोहरे के कारण ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देने और ऑटो की रफ्तार तेज होने के कारण यह पूरा हादसा हुआ है.

देखें वीडियो

बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह करीब पांच बजे अनीसाबाद की तरफ से आ रहा एक तेज रफ्तार ऑटो गर्दनीबाग रोड नंबर 16 के सामने मौजूद ओवरब्रिज पर चढ़ने के दौरान लेफ्ट साइड के लोहे की रेलिंग से टकरा गया. इस घटना में ऑटो पर सवार कुल 4 लोगों में से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जिनमें से एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई है और उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है. घटना के बाद ऑटो चालक भाग निकला.

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची गर्दनीबाग थाने की पुलिस ने घायल सभी तीन व्यक्तियों को प्रारंभिक इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच भेज दिया. वहीं इस पूरे मामले की जानकारी गर्दनीबाग थाने ने ट्रैफिक विभाग को दी. जिसके बाद मौके पर पहुंचे ट्रैफिक विभाग के जवानों ने ऑटो को जब्त कर लिया. पुलिस ने ऑटो के नंबर के आधार पर ऑनर का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.

