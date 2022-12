पटना: बिहार में शराबबंदी कानून लागू (Liquor Ban In Bihar) हुए 6 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है. लेकिन बिहार में अभी भी शराबी खुलेआम शराब के नशे में सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले हीं बिहार में शराब बंदी कानून को लेकर अपनी पीठ-थपथपा रहे हो. लेकिन शराब बंदी का ज्यादा असर जमीन पर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है. ताजा मामला राजधानी पटना से सटे बिक्रम प्रखंड (Youth arrested for drunkenness in bikram) का है. जहां एक शराबी खुले आम पुलिस की गाड़ी के सामने से गुजर जाता है, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है. पुलिस का ये हाल तब है. जब हाल ही में मुख्यमंत्री ने शराब बंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने वाले पुलिस को सम्मानित किया था.

पटना में शराबी का वीडियो वायरल: सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक शराबी ट्रैक्टर पर चढ़कर ट्रैक्टर चालक को परेशान कर रहा है. उसके बाद शराबी लड़खड़ाते कदमों से चल रहा है. इस दौरान शराबी के सामने से एक पुलिस की गाड़ी भी गुजरती है. लेकिन लापरवाह पुलिस शराबी को देखें बिना ही निकल जाती है. ये घटना पटना से सटे बिक्रम बिहटा मुख्य पथ एसएच-2 का है.

शराबी ने गर्व से बताया कहां से खरीदा शराब: वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शराबी किस तरह नशे में गौरवान्वित महसूस कर रहा है. वहीं रिपोर्टर द्वारा पूछे जाने पर वह गर्व से बताता है कि उसने तीन बोतल शराब पी रखी है. वो भी बिक्रम के गंगाचक गांव में जाकर. शराबी का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि शराबी युवक का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में दिखी और शराबी युवक को गिरफ्तार कर थाना लेकर आई और जांच के बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

"स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बिक्रम - बिहटा पथ के नया पुल के पास एक शराबी युवक हंगामा कर रहा है. जिसके बाद पुलिस की टीम मौके वारदात पर पहुंची और शराबी युवक को हिरासत में लेकर थाना लाई शराब की जांच में पुष्टि के बाद मामला दर्ज कर शराबी युवक को न्यायिक हिरासत में भेज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है"- धर्मेंद्र कुमार, बिक्रम थानाध्यक्ष

