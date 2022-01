पटना (मसौढ़ी): बिहार में अपराध (Crime In Bihar) की घटनाएं काफी बढ़ गई है. पटना के मसौढ़ी इलाके में महिलाओं के गहने काट कर गायब करने वाली गैंग काफी सक्रिय है. आये दिन भीड़ का फायदा उठाकर कुछ महिलाएं बाजार कर रही महिलाओं को अपना निशाना बनाती है और गहने उड़ाकर फरार हो जाती है. मसौढ़ी बाजार में छिनतई करने वाली महिला को भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले (Woman Arrested For Snatching In Masaurhi) कर दिया.

गुरुवार को एक बार फिर से छिनतई करने वाली गैंग ने मसौढ़ी बाजार में कई महिलाओं को अपना निशाना बनाया. छिनतई गैंग की महिलाओं ने बाजार करने आई तीन महिलाओं का जितिया और एक महिला से चेन झपट्टा मारकर फरार हो गयी. हालांकि जितिया उड़ाते वक्त एक महिला भीड़ के हत्थे चढ़ गई. जिसके बाद भीड़ ने महिला को पकड़कर मसौढ़ी थाने को सौंप दिया.

देखें वीडियो

महिला को मसौढ़ी थाने में सौंपने के बाद पीड़ित चार औरतों ने उक्त महिला के ऊपर जेवर छिनतई का मामला दर्ज करवाया है. फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार महिला से पूछताछ करने में जुटी है, ताकि उसके पूरे गैंग का खुलासा हो सके.

