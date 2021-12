पटनाः आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में समस्तीपुर के सब-रजिस्ट्रार मणिरंजन के कई ठिकानों पर विजिलेंस की टीम का छापा (Raid At Many Locations Of Sub Registrar) पड़ा है. सब-रजिस्ट्रार के पटना, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर आवास पर एक साथ छापेमारी (Vigilance Raid In Patna muzaffarpur And Samastipur) की जा रही है.

सब-रजिस्ट्रार के खिलाफ निगरानी थाना में कई धाराओं के तहत 6/2021 मामला दर्ज है. जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है. दरअसल, स्पेशल विजिलेंस यूनिट को 1 करोड़ 62 लाख 36 हजार 926 रुपये की अवैध कमाई का पता चला है. जिसे लेकर कोर्ट का आदेश मिलने के बाद आरोपी सब-रजिस्ट्रार के तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है.

