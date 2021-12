गया: आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी (Economic Offender Unit Raid) इन दिनों काफी सक्रिय है. ईओयू की टीम भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में आय से अधिक संपत्ति का मामला (Raids in Disproportionate Assets Case) को लेकर औरंगाबाद के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनूप कुमार लाल के गया स्थित आवास पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की है.

गया में ईओयू की छापेमारी (EOU raid in Gaya) जारी है. गया शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नूतन नगर मोहल्ला स्थित अनूप कुमार लाल के आवास पर छापेमारी (Raid on Anoop Kumar Lal residence in Gaya) कर रही है. नूतन नगर मोहल्ला निवासी अनूप कुमार लाल वर्तमान समय में राज्य पुलिस मुख्यालय पटना में डीएसपी के पद पर वर्तमान में पदस्थापना के इंतजार में है. छापेमारी में कई चीजों की बरामदगी हुई है. हालांकि, ईओयू के सदस्य कुछ भी बताने से इंकार कर रहे हैं.

वहीं, आर्थिक अपराध इकाई पटना के इन्स्पेक्टर विनोद कुमार ने ऑफ द रिकार्ड बताया कि बालू के अवैध उत्खनन के मामले में औरंगाबाद के तत्कालीन एसडीपीओ अनूप कुमार लाल को सस्पेंड किया गया था. इसके बाद केस दर्ज कर इनके खिलाफ छापेमारी की जा रही है. इस दौरान उनके गया के नूतन नगर मोहल्ला स्थित आवास सहित पटना के भूतनाथ रोड स्थित आवास और झारखंड में रांची के फ्लैट में छापेमारी की गई है. घंटों चली छापेमारी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं.

नूतन नगर मोहल्ला में अनूप कुमार लाल का घर है. अनूप कुमार लाल के खिलाफ औरंगाबाद में एसडीपीओ रहने के दौरान अवैध बालू खनन से संबंधित मामला दर्ज किया गया था. अनूप कुमार लाल के बिहार और झारखंड दोनों राज्यों के कुल 8 ठिकानों पर छापामारी की गई. अनूप कुमार लाल के पिता बिहार पुलिस महकमे में एसआई के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं.

