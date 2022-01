पटनाः बिहार में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona In Patna) अब काफी बढ़ गई है. पटना से सटे मसौढ़ी अनुमंडल में भी इन दिनों कोरोना का कहर जारी है. मसौढ़ी में भी दो चिकित्सक (Two Doctors Corona Positive In Masaudhi) कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. इससे पहले पुनपुन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक डॉक्टर और मसौढ़ी अस्पताल प्रबंधक संक्रमित हुए थे. इसके साथ ही अब तक कुल 28 लोग संक्रमित हो चुके हैं.

3 दिनों में मसौढ़ी में संक्रमण की रफ्तार में तेजी आ गई है. अब तक कुल 28 लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, जिसमें 3 चिकित्सक, एक स्वास्थ्य प्रबंधक समेत अन्य लोग शामिल हैं. कोरोना बचाव को लेकर लगातार गांव-गांव में टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है. कोवीड जांच भी युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है.



वहीं, कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि से लोगों में हडकंप मच गया है. सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो नई गाइडलाइंस जारी की है, उसके तहत अनुमंडल में कई पाबंदियां लगाईं गईं है. मसौढ़ी के धनरूआ और पुनपुन प्रखंडों में कोरोना एहतियात को लेकर प्रशासनिक अमला युद्धस्तर पर टीकाकरण और जांच अभियान में जुटा है.

बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में गुरूवार से 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है. इसके तहत रात के आठ बजे से लेकर सुबह के पांच बजे तक सख्ती लागू रहेंगी. दुकानों को रात के आठ बजे तक ही खुलने की अनुमति दी गई है. वहीं, सभी सरकारी कार्यालय और गैर सरकारी कार्यालयों को 50% उपस्थिति के साथ खोलने के लिए निर्देशित किया गया है.

