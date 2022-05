पटना: बिहार में वरीय अधिकारियों का तबादला (Transfer of Senior Officers in Bihar) हुआ है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और कैबिनेट विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर (Sanjay Kumar on Central Deputation) पर चले गए हैं. उनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए विरमित कर दिया गया है. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर प्रमुख सचिव दीपक कुमार सिंह को नया अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बनाया गया है.

ये भी पढ़ें: बिहार में 8 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला



एस सिद्धार्थ को अतिरिक्त प्रभार: वहीं, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. 2 दिन पहले ही बिहार सरकार के 1 दर्जन से अधिक जिलों के डीएम का तबादला किया गया था. कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था और आज फिर से अधिकारियों के तबादले के साथ अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

बिहार में आईएएस का तबादला: सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार को भोजपुर का डीएम बनाया गया है. राजकुमार अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी भोजपुर आरा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे. इनायत खान को शेखपुरा से तबादला करते हुए अगले आदेश तक अररिया का डीएम बनाया गया है. बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा को मधुबनी का डीएम बनाया गया है. वर्मा भी अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी मधुबनी के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे. राज्य परियोजना निदेशक शिक्षा परियोजना परिषद श्रीकांत शास्त्री को किशनगंज का डीएम बनाया गया है. भोजपुर के डीएम रोशन कुशवाहा को बेगूसराय का डीएम बनाया गया है. वैशाली के डीएम उदिता सिंह को नवादा का डीएम बनाया गया है. नवादा के डीएम यसपाल मीणा को वैशाली का डीएम बनाया गया है. बांका के डीएम सुहर्ष भगत को पूर्णिया का डीएम बनाया गया है.

8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला: घुरत सायली सावलाराम को पदस्थापन की प्रतीक्षा में बिहार पुलिस मुख्यालय पटना, सत्य प्रकाश को पुलिस अधीक्षक बांका, राजीव रंजन को समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी बिहार पटना अतिरिक्त प्रभार सहायक राज्य अग्निशाम पदाधिकारी बिहार पटना, डॉक्टर गौरव मंगला को पुलिस अधीक्षक नवादा, सुशील कुमार को पुलिस अधीक्षक, मधुबनी, पंकज कुमार पुलिस अधीक्षक लखीसराय बनाया गया है. सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है. उसके मुताबिक बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में सहायक निदेशक के पद पर तैनात किया गया है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP