पटना: बिहार में 13 जिलों के डीएम का तबादला (Transfer of DM of 13 districts in Bihar) हुआ है. इसके साथ ही लखीसराय सहित पांच जिलों के एसपी का भी स्थानांतरण किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार बेगूसराय, भोजपुर, मधुबनी, भोजपुर, अररिया, किशनगंज, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा, जहानाबाद, बांका, शिवहर और वैशाली में नए डीएम की तैनाती की गई है. वहीं लखीसराय, मधुबनी, अरवल, बांका और नवादा के एसपी का भी तबादला किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग की ओर से देर रात अधिसूचना जारी की गई है. वहीं मधुबनी के डीएम अमित कुमार को निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में तबादला किया गया है.

ये भी पढ़ें: बिहार में 8 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला

बिहार में आईएएस का तबादला: सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार को भोजपुर का डीएम बनाया गया है. राजकुमार अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी भोजपुर आरा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे. इनायत खान को शेखपुरा से तबादला करते हुए अगले आदेश तक अररिया का डीएम बनाया गया है. बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा को मधुबनी का डीएम बनाया गया है. वर्मा भी अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी मधुबनी के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे. राज्य परियोजना निदेशक शिक्षा परियोजना परिषद श्रीकांत शास्त्री को किशनगंज का डीएम बनाया गया है. भोजपुर के डीएम रोशन कुशवाहा को बेगूसराय का डीएम बनाया गया है. वैशाली के डीएम उदिता सिंह को नवादा का डीएम बनाया गया है. नवादा के डीएम यसपाल मीणा को वैशाली का डीएम बनाया गया है. बांका के डीएम सुहर्ष भगत को पूर्णिया का डीएम बनाया गया है.

प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल: वहीं, जेल आईजी मनीष कुमार मीणा को सीतामढ़ी का डीएम बनाया गया है. संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग सावन कुमार को शेखपुरा का डीएम बनाया गया है. डीडीसी पटना रिची पांडे को जहानाबाद का डीएम बनाया गया है. संयुक्त सचिव खान एवं भूतत्व विभाग अंशुल कुमार को बांका का डीएम बनाया गया है. प्रबंध निदेशक नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मुकुल कुमार गुप्ता को शिवहर का डीएम बनाया गया है. इसके साथ सचिव शिक्षा विभाग असंगवा चुबा को राज्य परियोजना निदेशक और प्रबंध निदेशक राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. देवेश सेहरा एससी/एसटी कल्याण विभाग को आईजी जेल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार: वहीं निदेशक पशुपालन विभाग विनोद सिंह गुंज्याल को निदेशक छात्र एवं युवा कल्याण के पद पर तबादला किया गया है. राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक प्रभाकर को नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का एमडी बनाया गया है. बैजनाथ यादव निदेशक अर्थ एवं सांख्यिकी का तबादला निबंधक सहयोग समितियां के पद पर किया गया है. निबंधक महा निरीक्षक बी कार्तिकेय धनजी को ग्रामीण विकास एवं लोक प्रशासन संस्थान के ओएसडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग कंवल तनुज का तबादला एमडी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के पद पर किया गया है. निदेशक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग संजीव कुमार का तबादला निदेशक तकनीकी के पद पर उद्योग विभाग में किया गया है. सीतामढ़ी के डीएम सुनील कुमार का तबादला नगर विकास एवं आवास विभाग में अपर सचिव के पद पर किया गया है. मधुबनी डीएम अमित कुमार को निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बनाया गया है.

पूर्णिया के डीएम को बड़ी जिम्मेदारी: वहीं किशनगंज के डीएम आदित्य प्रकाश को निदेशक कृषि विभाग में तबादला किया गया है. अररिया के डीएम प्रशांत कुमार को निदेशक समाज कल्याण विभाग में तबादला किया गया है. शिवहर के डीएम सज्जन आर को शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है. निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण विजय प्रकाश मीणा को निदेशक पशुपालन बनाया गया है. सहकारिता विभाग में संयुक्त सचिव वैभव चौधरी को निदेशक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जिम्मेवारी दी गई है. हिमांशु कुमार राय पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में अपर सचिव बनाए गए हैं. वहीं पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार को जीविका प्रोत्साहन सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया है. इन्हें मनरेगा एवं मिशन निदेशक जल जीवन हरियाली का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. उद्योग विभाग के निदेशक पंकज दीक्षित को उद्योग विभाग का निदेशक बनाया गया है. अपर सचिव वित्त विभाग मिथिलेश मिश्र को बिहार विकास मिशन के मुख्य महाप्रबंधक की जिम्मेवारी दी गई है. वहीं संजय कुमार पंसारी को निदेशक अर्थ एवं सांख्यिकी के पद पर तैनाती की गई.

5 एसपी का भी तबादला: 5 जिलों के एसपी का भी तबादला किया गया है. नवादा, बांका, मधुबनी, अरवल और लखीसराय में नए एसपी की तैनाती की गई है. ऐसे भारतीय पुलिस सेवा के आठ अधिकारियों में फेरबदल किया गया है. हिमांशु संघ को शंकर त्रिवेदी को अरवल का एसपी बनाया गया है. नवादा की एसपी धूरत सायली सावला राम को मुख्यालय में पदस्थापना दी गई है. डॉ. गौरव मंगला को नवादा का एसपी बनाया गया है. लखीसराय के एसपी सुशील कुमार का तबादला कर मधुबनी का एसपी बनाया गया है. बांका के एसपी अरविंद कुमार गुप्ता को राजगीर स्थित पुलिस अकादमी में सहायक निदेशक बनाया गया है, जबकि पंकज कुमार को लखीसराय का नया एसपी बनाया गया है. अभी पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई पटना में पोस्टेड हैं.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP