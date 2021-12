पटनाः राजधानी में किंन्नरो का हंगामा (Third Gender Ruckus In Patna) थमने का नाम नहीं ले रह है. मंगलवार को हुए पटना में बवाल के बाद बुधवार को एक बार फिर किन्नर समाज के लोग सड़क पर उतर आए. दरअसल, एक मंगला मुखी किन्नर अगमकुआं थाना क्षेत्र के जीरो माईल के पास बस की ठोकर (Kinnar Injured Hit By Bus) लगने से घायल हो गया. जिसके बाद किंन्नरों ने आक्रोशित होकर सड़क जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया.

पटनासिटी के अगमकुआं जीरो माईल के पास हुई इस घटना के बाद आक्रोशित किन्नरों ने कहा है कि आए दिन हमें निशाना बनाया जा रहा है. पुलसि के पास जाते हैं तो वो भी हमारी नहीं सुनती, आखिर हम जाएं कहां.

'हमलोगों को टारगेट कर हत्या की जा रही है. दो दिन में दो हत्या और आज बस ने ठोकर मार दिया, जिससे हमारा साथी घायल है. न्याय मांगने जाते हैं तो पुलिस लाठीचार्ज करती है'- रानी किंन्नर

वहीं, किंन्नरो का हंगामा देख घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंच गई. बस को कब्जे में लेकर आक्रोशित किंन्नरो को शांत कराने की कोशिश की लेकिन वे हंगामा करते रहे. साथ ही राहगीरों को भी पीटा.

मौके पर मौजूद दारोगा महादेव शर्मा का कहना है कि बस से उतरते वक्त किन्नर का पैर फिसल गया, जिससे वो गिर गई और चोट आ गई. अभी तक हमें लिखित आवेदन भी प्राप्त नहीं हुआ है. इन्हें समाझा-बुझाकर शांत कराने की कोशिश की जा रही है.

बता दें कि इससे पहले मंगलवार की सुबह पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र ( kankarbagh police station) में चिरैयाटांड़ पुल के नीचे अपने साथी की हत्या के बाद किन्नरों ने हंगामा किया था. इस दौरान उन्होंने सड़क जाम कर दिया और वहां से गुजर रही कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की थी. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बवाल काट रहे किन्नरों पर लाठीचार्ज कर दिया था. इन तमाम घटनाओं के बाद किन्नर समाज के लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं.

