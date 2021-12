.

सहरसा में जमीन विवाद में हत्या, आक्रोशित लोगों ने फूंका घर, कार और बाइक Published on: 25 minutes ago



बिहार के सहरसा में जमीन विवाद में हत्या (Murder in Saharsa) का मामला सामने आया. रविवार की शाम दो पक्षों के बीच गोली लगने से युवक की मौत (Youth dies after being shot) हो गई. युवक की मौत के बाद उसके दोस्तों की आक्रोशित भीड़ ने आग लगाई (Angry people set fire) और जमकर तोड़फोड़ की. आक्रोशित लोगों ने घर, कार और बाइक में आग लगा दी. हिंसक भीड़ के बीच से पुलिस किसी तरह 3 महिलाओं सहित 5 लोगों की जान बचाकर निकालने में कामयाब रही है. सदर थाना क्षेत्र के उछाही नगर की घटना (Uchhahi Nagar of Sadar Police Station) है. देखें वीडियो..