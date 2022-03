पटना: राजधानी पटना में (Crime In Patna) एक बार फिर से चोरों का आतंक बढ़ गया है. पुलिस को खुली चुनौती देते हुए चोरों ने चौक थाना के हाजीगंज स्तिथ द्वारिका मार्केट का शटर काटकर 4 दुकानों को अपना (Theft In Four Shop In Patna) निशाना बनाया है. दो कपड़े, जांच घर और एक हार्डवेयर की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है.

ये भी पढ़ें- नालंदा: फोटो खिंचवाने आया युवक स्टूडियो का कैमरा लेकर फरार, वारदात CCTV में कैद

हाजीगंज में मार्केट का शटर काटकर चोरी: बता दें कि चौक थाना के हाजीगंज स्थित द्वारिका मार्केट के पीछे रास्ते में लगा शटर काटकर चोर भीतर में दाखिल हुए. चार दुकानों से कैश समेत कीमती सामान की चोरी की. पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि कीमती सामान समेत पांच लाख रुपये की चोरी हुई है. उन्होंने कहा कि सुबह स्थानीय लोगों से सूचना मिली की दुकान का ताला और शीशा टूटा हुआ है. इसके बाद सभी दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों पर पहुंचे और साथ ही घटना की जानकारी पुलिस को दी गयी.

दुकानदारों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी: वहीं, एक दिन में चार दुकानों में हुई चोरी से दुकानदारों में पुलिस के खिलाफ काफी आक्रोश है. दुकानदारों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर लिया है और आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुट गई है.

ये भी पढ़ें-बेतिया में मोबाइल फोन छीनकर भाग रहे दो चोरों की जमकर धुनाई, Video Viral

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP