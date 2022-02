नालंदा: बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं बढ़ (Increasing Crime In Bihar) गई हैं, बेखौफ अपराधी लगातार लूट, हत्या, चोरी की वारदात को खुलेआम अंजाम देते हैं. ताजा मामला नालंदा जिले के (Crime In Nalanda) सहायक थाना पावापुरी क्षेत्र का है. जहां, पावापुरी मोड़ के पास स्थित एक आभूषण दुकान से (Theft In Jewellery Shop At Nalanda) शुक्रवार को चोरों ने लगभग 15 लाख रूपये के जेवरात और नकदी को चुरा लिया. चोरों ने आभूषण दुकान का शटर तोड़कर चोरी की है.

दरअसल, दुकान के मालिक प्रकाश ने बताया कि लगभग 15 लाख रुपये की सोने और चांदी समेत अन्य जेवरात की चोरी हुई है. उन्होंने घटना के बारे में बताया कि प्रतिदिन की तरह वो अपना दुकान बंद करके घर चले गए थे. सुबह जब वो अपनी दुकान खोलने के लिए आए तो देखा कि दुकान का शटर टूटा हुआ है और पीछे का ग्रिल भी टूटा पड़ा मिला. जिसके बाद उन्होंने दुकान के अंदर जाकर देखा तो तिजोरी का ताला भी टूटा हुआ मिला और सोने-चांदी समेत अन्य आभूषण भी गायब मिले.

चोरी की घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम हो गया है. बता दें कि, गिरियक क्षेत्र में बीती रात काफी तेज बारिश हुई थी और तेज हवा भी चल रही था. चोरों ने इस मौके का फायदा उठा कर चोरी की घटना का अंजाम दिया है. वहीं, घटना के विरोध में पावापुरी मोड़ के सभी ज्वैलरी के दुकानदारों ने अपनी-अपनी दुकानें बंद कर दी है.

वहीं, मामले की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस चोरी को लेकर अनुसंधान में जुट गई है. इस मामले में पावापुरी थानाध्यक्ष शकुंतला कुमारी ने बताया कि, मामले की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जल्द मामले का खुलासा कर लिया जाएगा.

