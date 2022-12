पटना: राजधानी पटना में सड़क हादसा (Road Accident in patna) हुआ है. जहां तेज रफ्तार के कहर ने एक छात्र की जान (Student Dies in Road Accident in patna) ले ली. घटना बिहटा थानाक्षेत्र के बिहटा लईं मुख्य मार्ग के कालीगंज गांव के पास का है. जहां तेज रफ्तार वाहन ने कोचिंग जा रहे साइकिल सवार दो छात्र को रौंद दिया. जिसमें एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक अन्य गंभीर रुप से घायल है. मृतक छात्र की पहचान बिहटा थानाक्षेत्र के कालीगंज गांव निवासी शमशेर यादव के पुत्र सनी उर्फ सूरज के रूप में हुई है. जबकि घायल छात्र की पहचान गोविंद कुमार के रूप में हुई है.

सड़क हादसे में छात्र की मौत: घटना को लेकर मृतक छात्र के भाई रवि कुमार ने बताया कि मृतक छात्र सनी उर्फ सूरज कुमार अपने साथी के साथ साईकिल से कोचिंग क्लास करने बिहटा जा रहा था. इसी दौरान कालीगंज गांव के पास अज्ञात वाहन ने उसे रौंद दिया. जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया. छात्र की मौत के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर जमकर आगजनी किया. परिजन मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे.

मौके पर पहुंची पुलिस: घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे. जहां काफी मशक्कत के बाद मुआवजे का आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने सड़क जाम हटाया. छात्र की मौत के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा है. वहीं मृतक छात्र की मां का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर भेज दिया है.पुलिस की टीम फरार वाहन की पहचान और बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

"कालीगज गांव के पास अज्ञात ट्रक के द्वारा स्कूली छात्र को रौंद दिया गया है. जिसमें एक की मौत हो गई. जबकि दूसरा जख्मी हो गया. मुआवजे को लेकर लोगों ने सड़क जाम किया था. लेकिन आश्वासन मिलने के बाद सड़क जाम हटाया गया. साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर भेजा गया है. फिलहाल फरार वाहन की पहचान और बरामदगी के लिए पुलिस क्षेत्र में छापेमारी कर रही है".- सनोवर खान, बिहटा थानाध्यक्ष



