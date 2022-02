पटनाः राजधानी पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर बार-बार भू माफियाओं (Land Mafia In Rajiv Nagar Area In Patna) द्वारा इलाके में दहशत फैलाई जाती है. यहां माफिया जमीन पर कब्जा (Capture Of Land By mafia In Patna) करने के लिए कई बार लोगों को निशाना बनाते रहे हैं और गोलीबारी की घटना को अंजाम देते हैं. इसी कड़ी में राजीव नगर थाने में नए प्रभारी इंस्पेक्टर के रूप में आए नीरज कुमार ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि उनके इलाके में अब इस तरह की घटनाएं होने नहीं दी जाएंगी.

दरअसल पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में जमीन को लेकर कई बार विवाद हुए और कई बार इसी इलाके के भू माफियाओं ने जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए गोलियां भी चलाईं. इस पूरे मामले पर इलाके के ही सामाजिक कार्यकर्ता विशाल सिंह ने ईटीवी भारत से खास बात करते हुए कि राजीव नगर थाना क्षेत्र में आवास बोर्ड की जमीन पर भू माफियाओं की नजर है. इसी आवास बोर्ड के जमीन को कब्जा करने के लिए और लोगों में दहशत फैलाने के लिए भू माफियाओं के द्वारा अक्सर इलाके में गोलीबारी की जाती है.

थाना क्षेत्र के पूर्व थाना प्रभारी सरोज कुमार पर भी भू माफियाओं से सांठगांठ के आरोप लगे थे और नए प्रभारी इंस्पेक्टर के रूप में आने वाले नीरज कुमार को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. हालांकि विशाल कहते हैं नए प्रभारी इंस्पेक्टर को पूर्व में लंबित पड़े मामलों पर गौर करना चाहिए.

वहीं, राजीव नगर थाना क्षेत्र से भू माफियाओं के आतंक को खत्म करने के सवाल पर थाना प्रभारी नीरज कुमार ने कहा कि उनकी प्राथमिकता इलाके में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की है. बाकी जमीन मामले के विवाद को सुलझाने के लिए एसडीओ स्तर के अधिकारी इलाके में मौजूद रहते हैं.

वहीं, भू-माफियाओं द्वारा कई बार भूमि विवाद को लेकर की गई गोलीबारी के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए राजीव नगर थाने की पुलिस पूरी तरह से अपनी कमर कस चुकी है. इलाके में अगर भू माफिया लोगों में दहशत फैलाने के लिए या जमीन पर कब्जा करने के लिए गोलीबारी करते हैं, तो उन पर कानूनी कार्रवाई करने से कोई परहेज नहीं किया जाएगा.

