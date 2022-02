दरभंगा: बिहार के दरभंगा में भू-माफिया के आतंक ( Terror Of Land Mafia In Darbhanga) से कोहराम मचा है. नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड में गुरुवार की देर शाम जमीन विवाद को लेकर जमकर बवाल (Uproar Over Land Dispute In Darbhanga) हुआ था. भू-माफियाओं ने जबरन बुलडोजर से एक घर को न सिर्फ ढहाने की कोशिश की बल्कि घर में मौजूद लोगों को जिंदा जलाने का भी प्रयास किया. मामले की जांंच के लिए प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद ( SSP Ashok Kumar Prasad On Darbhanga Land Dispute) घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार से पूरी घटना की जानकारी ली है.

पढ़ें- दरभंगा में भू-माफियाओं का आतंक.. पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश

एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर पीड़िता निक्की से बात की. निक्की ने बताया कि, आग से गंभीर रूप से झुलसे (Attempt to burn three people alive in Darbhanga) उसके भाई संजय झा और उनकी गर्भवती बहन पिंकी को डीएमसीएच से गंभीर हालत में पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया है. इस मामले में पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है. हालांकि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि, जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ लिया जाएगा.

पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि, शिवकुमार झा नामक एक व्यक्ति ने उनके घर को बुलडोजर से तोड़ने और उन लोगों को जलाने की कोशिश की. शिवकुमार से हमारा विवाद काफी समय से चल रहा है. मामला हाइकोर्ट में है. उन्होंने कहा कि, एसएसपी ने जांच की है और आश्वासन दिया है कि उनके साथ न्याय होगा. उधर, प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद ने कहा कि, घर को तोड़ने और आग लगाने की घटना सामने आई है. दो झुलसे लोगों को डीएमसीएच से पीएमसीएच रेफर किया गया है. पीड़ित पक्ष का बयान लिया गया है और इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है.

पढ़ें- कटिहार में हैवानियत की हद, अवैध संबंध के कारण महिला को जिंदा जलाया

"आश्वासन दिया गया है आगे की कार्रवाई की जाएगी. मेरे भईया और बहन अस्पताल में हैं. दोनों की हालत गंभीर है. दीदी के पैर में चाकू से वार भी किया गया था. मदद के लिए बहन जब पुकार रही थी तभी हमला किया. 40 लोग थे लेकिन यहां के नहीं थे. शिवकुमार झा ने ये हमला कराया है. अवैध रूप से ये घर खरीद लिए हैं. हमपर उसने फर्जीवाड़ा केस कर दिया गया था. एसएसपी ने कहा है कि हम आपके साथ हैं."-निक्की, पीड़ित

"संजय और उसके परिजन यहां रहते हैं. दूसरे पक्ष ने दावा किया कि, ये प्रॉपटी उनकी है. बुलडोजर से आ गए कब्जा करने के लिए. उसी दौरान मारपीट हुई है. तीन लोग जले थे. 1 इलाज के बाद घर आ गए हैं जबकि दो लोगों को इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी को चिन्हित कर कार्रवाई करेंगे. सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है."- अशोक कुमार प्रसाद, प्रभारी एसएसपी, दरभंगा

पढ़ें: Murder in Bihar : पति बना हैवान, गर्भवती पत्नी व बेटे को घर में ही जिंदा जलाकर मार डाला

बता दें कि गुरुवार की देर शाम भू-माफियाओं ने संजय झा के घर को बुलडोजर से जबरन ढाहने और लोगों को जलाने की की कोशिश की थी. घर को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसमें एक गर्भवती महिला समेत तीन लोग झुलस गए थे. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जिसमें कुछ लोग एक घर में आग लगाते दिख रहे हैं. आग की लपटें तेज होती दिख रही है. कुछ झुलसे हुए लोग अस्पताल जाते भी दिख रहे हैं. घटना के बाद मौके पर सदर एसडीपीओ कृष्णनंदन कुमार पहुंचे. उन्होंने घटना की जांच शुरू कर दी है.

बता दें कि, स्थानीय लोगों की मदद से दो घायलों को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया था जहां से उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है. भू माफियाओं के हमले में गर्भवती रीता झा उर्फ मिक्की और उसका भाई संजय झा घायल हुए हैं. छोटी बहन निक्की झा जख्मी होने के बावजूद अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए घर पर ही डटी रही. घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे थे. हालांकि, उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा था.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP