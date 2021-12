पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा (Promise to Provide 19 lakh Employment) कर एनडीए गठबंधन ने प्रदेश में सरकार बनाई. लेकिन प्रदेश में रोजगार सृजन की धीमी रफ्तार पर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain Angry With Functioning Of Banks) ने चिंता जाहिर की है. उद्योग मंत्री ने कहा कि बैंकों का नकारात्मक रवैया रोजगार सृजन में बाधक बन रहा है.

बैंकों के रवैये को लेकर उद्योग मंत्री ने कहा कि यहां बड़े उद्योगपतियों को तो बैंक बड़ी आसानी से लोन दे देते हैं, लेकिन गरीबों को कर्ज देने में आनाकानी करते हैं. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत बिहार के लिए भौतिक लक्ष्य 3489 करोड़ तय किया गया था लेकिन इसमें 104.92 करोड़ की अनुदान राशि समाहित होने के साथ 419 करोड़ से अधिक मूल्य की इकाई को स्थापित किया जाना था.

बैंककर्मियों से शाहनवाज हुसैन की अपील, देखें वीडियो

कुल 35 हजार से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया जाना था, लेकिन अब तक 50% भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका है. उद्योग मंत्री ने कहा कि बैंकों को अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है. किसी को भी प्रधानमंत्री के सपनों के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, शाहनवाज हुसैन ने दिसंबर माह तक बैंकों को निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने को कहा है.

दरअसल, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तत्वाधान में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था. इस कार्यशाला में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के साथ बड़ी संख्या में बैंकों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था. इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाहनवाज हुसैन बोल रहे थे.

