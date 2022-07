पटना: बिहार के पटना में नदी थाना क्षेत्र (Nadi police Station) के जेठूली घाट पर डूबी स्कॉर्पियो (Scorpio Submerged In Ganga Recovered) का आखिरकार पता चल गया. कड़ी मशक्कत के बाद गंगा से स्कॉर्पियो निकाल ली गयी है. दरअसल जेठूली गंगा घाट के पास नाव में चढ़ाई गई बारातियों से भरी स्कॉर्पियो गंगा नदी में गिर गयी थी. इस घटना में दो लोग लापता भी हुए थे जिनका अबतक कुछ पता नहीं चल सका है.

गंगा में डूबी स्कॉर्पियो बरामद: स्कॉर्पियो पटना से दियारा रामपुर के लिए बारात लेकर जा रही थी, तभी यह घटना घटी थी. जेठूली घाट पास बारातियों से भरी नाव पर सवार स्कार्पियो अनियंत्रित होकर गंगा (Scorpio On Boat Drowned In Ganga at patna) में गिर गई थी. गाड़ी में सवार 6 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई जबकि दो लोग गाड़ी समेत लापता थे. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम की मदद से गंगा नदी में रेस्क्यू जारी है. इस दौरान गाड़ी तो मिल गई है लेकिन अभी तक लापता दो लोगों का कुछ पता नहीं चल सका है.

दो लापता लोगों का नहीं मिला सुराग: हादसे के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. गोताखोरों की मदद से भी लापता लोगों की तलाश जारी है. सर्च ऑपरेशन के 15 घंटे बाद गाड़ी को बरामद किया गया. बड़े क्रेन की मदद से पानी में डूबी गाड़ी को बाहर निकाला गया. लोगों को उम्मीद थी कि दो लापता लोगों का भी पता जल्द चल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है लोगों को किसी अनहोनी का डर सताने लगा है.

"कल रात 10 बजे से ही अभियान जारी है. एनडीआरएफ की टीम कल ही आ गयी थी. सुबह में एक और टीम आई थी. सुबह 4:45 बजे से ही सर्च अभियान चलाया जा रहा था. स्कॉर्पियो को बरामद कर लिया गया है."- मनोज कुमार,इंस्पेक्टर,एनडीआरएफ

बारातियों से भरी स्कॉर्पियो हुई अनियंत्रित: जानकारी के मुताबिक कंकड़बाग थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर नवरतनपुर निवासी उपेंद्र राय के बेटे शंभू राय की शादी राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर भट्टी गांव निवासी सकिंदर राय की बेटी सविता कुमारी के साथ तय हुई थी. रविवार की शाम उपेंद्र राय नवरतनपुर से बारात लेकर नदी थाना क्षेत्र के जेठूली घाट पहुंचे थे. जहां सभी बारातियों को नाव पर बिठाया जा रहा था. इसी दौरान नाव पर चढ़ाने के दौरान बारातियों से भरी स्कॉर्पियो अनियंत्रित हो गई और गंगा नदी में पलट गयी. जिसमें 8 लोग सवार थे. दूल्हे के पिता उपेंद्र राय ने बताया कि मोहल्ले के ही रहने वाले दो लड़कों के गंगा में डूबने की सूचना है. बाकी लोग तैरकर बाहर निकल गए.

बारिश में राघोपुर तक जाने का एकमात्र सहारा नाव: बताया जाता है कि बारिश के मौसम में पीपा पुल को खोलकर हटा दिया जाता है, इस कारण जेठूली घाट और कच्ची दरगाह से राघोपुर तक आने जाने का साधन एक मात्र नाव ही होता है. नाव वाले जोखिम उठाकर नाव पर चार चक्का वाहन इस पार से उस पार ले जाते हैं.