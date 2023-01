बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी

पटना: बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है. सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज (lathicharge on BSSC candidates in Patna) होता है और मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं रहता है. मुख्यमंत्री ही राज्य के गृह मंत्री हैं. आप खुद देखिए कि ये कैसे गृह मंत्री हैं. इनको विभाग के अधिकारी नहीं बताते हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है. नीतीश कुमार को आश्रम चले जाना चाहिए. (samrat chaudhary on CM Nitish Kumar )

पढ़ें- लो कर लो बात..! CM नीतीश को पता ही नहीं BSSC अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी हुआ है

बोले सम्राट चौधरी- 'आश्रम जाएं नीतीश कुमार': सम्राट चौधरी ने कहा कि छात्रों की जो मांग है, इनसे नीतीश को कोई लेना देना नहीं है. अब नीतीश कुमार पूरी तरह से तानाशाह हो गए हैं और अपने मन का काम कर रहे हैं. जिस तरह राज्य की स्थिति के बारे में उन्हें पता नहीं चलता है इससे ही अंदाजा लगाइए कि उन्हें कितना चीज याद रहता है. अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें. कल्याण बिगहा में जाकर आश्रम में रहना चाहिए.

"गृह मंत्री को सूचना अगर पुलिस नहीं दे रही है तो यह गंभीर मामला है. सीएम जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, अगर उन्हें ये सूचना नहीं है कि बिहार के बच्चों पर लाठी चल रही है तो भगवान भरोसे बिहार की सरकार है. इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि बिहारी बच्चे पिटाएं और गृह मंत्री को जानकारी नहीं है. सीएम नीतीश आराम से बेतिया के जंगलों में घूमने का काम कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है. लंबे समय तक बिहार के सीएम रहने के बावजूद बिहार के बच्चों के हित में कोई काम नहीं कर पाए. लाठीचार्ज होने पर कहते हैं पता नहीं है तो क्यों सीएम हैं, घर जाइये. आप आश्रम जाने लायक हो गए हैं. बिहार को मुक्ति दीजिए."- सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधान परिषद

'किस चीज का समाधान करने निकले हैं?': सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की समाधान यात्रा (nitish kumar samadhan yatra)पर भी जमकर तंज कसा और कहा है कि जब राज्य में जनता इन्हें नहीं सुनना चाहती है तो पूरे देश में किस तरह से यह लोगों के बीच जाएंगे. 17 साल से मुख्यमंत्री की गद्दी पर बने हुए हैं और इन 17 सालों में उन्होंने कोई समाधान नहीं किया है. अब चले हैं लोगों के समस्या का समाधान करने जबकि यात्रा में कहीं भी जनता से संवाद नहीं करते हैं. नीतीश अधिकारियों से घिरे रहते हैं. 18 साल अब इनके सरकार का होने वाला है. अब यह सरकार बालिग हुई है और अब इस सरकार से राज्य की जनता ऊब चुकी है. जनता समझ चुकी है सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार दिखावे के लिए यात्रा करते हैं और अधिकारियों की ही बात सुनते हैं. जनता के समस्याओं से उन्हें कोई मतलब नहीं है.





नीतीश कुमार ने कही थी ये बात: बीएसएससी पेपर लीक मामले (BSSC Paper Leak Case) को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर बुधवार को लाठीचार्ज किया गया था.जब सीएम नीतीश से सवाल किया गया कि बीएसएससी अभ्यर्थियों पर पटना पुलिस ने लाठियां भांजी है तो सीएम ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पत्रकारों से ही पूछने लगे कि कहां लाठीचार्ज हुआ है? किस पर लाठीचार्ज हुआ है? फिर सीएम ने कहा कि पता करवाते हैं. (CM Nitish Kumar is not aware of lathicharge)