बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी

पटना: बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी (Bihar Legislative Council Leader of Opposition Samrat chaudhary) ने महागठबंधन के अंदर हो रहे बयानबाजी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि महागठबंधन के अंदर क्या कुछ हो रहा है यह सभी लोग देख रहे हैं. हमें उनको लेकर कुछ नहीं कहना है. हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि बिहार में भाजपा पूरी तरह से मजबूत है और संगठन को और ज्यादा मजबूत करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार दौरे पर हैं. बूथ के कार्यकर्ता तक से वह मुलाकात करेंगे और हमें लगता है कि बिहार की जनता का आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ है. इसलिए महागठबंधन में क्या हो रहा है या उसके नेता क्या कर रहे हैं इस पर हमें फोकस नहीं करना है. (samrat chaudhary on jp nadda on bihar visit)

पढ़ें- पटना पहुंचे JP नड्डा, BJP नेताओं ने किया स्वागत.. थोड़ी देर बाद वैशाली में करेंगे जनसभा

बोले सम्राट चौधरी- 'बिहार में बीजेपी की जीत पक्की': सम्राट चौधरी ने साफ-साफ कहा कि जो आज महागठबंधन के अंदर हो रहा है उसे होना ही था. हम लोग इन बातों को पहले से ही जानते थे लेकिन बिहार की जनता सब कुछ देख रही है. बिहार की जनता ने निर्णय ले लिया है कि बिहार में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी. यही कारण है कि जो चुनाव बिहार में हुए हैं उसमें भाजपा के लोगों को जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है.

"भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पूरे देश में 160 सीटों पर लगातार यात्रा के काम में लगे हुए हैं. यह हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है. हम 365 दिन इसपर काम करते हैं. उसी के तहत जेपी नड्डा प्रवास पर हैं. यहां वे कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्ष और कोर कमेटी के लोगों से मिलेंगे. महागठबंधन कभी भी बीजेपी से चुनाव नहीं जीत पाएंगे."-सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष,बिहार विधान परिषद

'2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी': जेपी नड्डा के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं. वैशाली से अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे और हर एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लोकसभा चुनाव के तैयारी में लग जाएंगे. जिस तरह से पिछली बार एनडीए गठबंधन को बिहार में लोकसभा चुनाव में 39 सीट आई थी. हम दावा करते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर विजय प्राप्त होगा. एक सीट जो विपक्ष के लोग लोकसभा में जीते थे. इस बार वह भी नहीं मिलेगा. बिहार में 40 में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी. उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं.