पटना: छठ पूजा पर बिहार लौटकर अपने घर आए लोगों की भीड़ अब वापस काम पर लौटने (Rush In Trains Running From Bihar) लगी है. प्रमुख शहरों को जाने वाली ट्रेनों में पहले से ही सीटें फुल है. रेलवे छठ पूजा को लेकर स्पेशल ट्रेनें चला तो रही है, लेकिन यात्रियों के अनुपात में ट्रेन और ट्रेन की सीटें काफी कम हैं. अगले 1 सप्ताह के लिए पटना से दिल्ली और हैदराबाद रूट वाली ट्रेनों में नो रूम की स्थिति है. इसका फायदा विमानन कंपनियां उठा रही हैं. कंपनियों ने हवाई टिकट का दाम पांच गुना तक बढ़ा (Hike In Air Ticket Price) दिया है.

दिल्ली जाने के लिए 2100 हजार रुपये: ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा है. मजबूरन उन्हें हवाई यात्रा करना पड़ रहा है. लेकिन यात्रियों की जेब पर हवाई टिकट के दाम बढ़ जाने से असर पड़ रहा है. विमानन कंपनियों ने 4 से 5 गुना तक टिकट के दाम बढ़ा दिए.सामान्य दिनों में जहां पटना से दिल्ली का हवाई टिकट 5000 से 5500 के बीच रहता था, वह अब ₹21000 तक चला गया है. मुंबई की टिकट जो सामान्य दिनों में 8000 तक रहती है, वह 18000 से ₹24000 तक हो गया है.

24 हजार में बेंगलुरु की हवाई टिकट: बेंगलुरु की बात करें तो सामान्य दिनों में जहां हवाई टिकट 7000 से ₹8000 के बीच रहती हैं, वह अब 2000 से ₹24000 के बीच हैं. हवाई टिकट महंगा होने का वजह है कि इसी वर्ष न्यूनतम और अधिकतम किराए में कैपिंग खत्म कर दी गई है और इसका फायदा एयरलाइंस कंपनियां मनमाने ढंग से उठा रही हैं.





56 पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन: यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भी कई प्रबंध किए हैं और रेलवे की तरफ से विभिन्न रूटों पर कई पूजा स्पेशल ट्रेनों का भी परिचालन किया जा रहा है. प्रतिदिन 3:00 से 5:00 की संख्या में ट्रेनें रिजर्व रखी गई है, ताकि अधिक किसी पूजा स्पेशल ट्रेन में कोई खराबी आती है तो फौरन रिजर्व ट्रेन को भेजकर यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए. यात्रियों की भीड़ को देखते हुए स्टेशन पर सुरक्षाबलों की भी तैनाती बढ़ाई गई है.

अगर अगले 1 सप्ताह की बात करें तो 1 सप्ताह में रेलवे की तरफ से पूर्व मध्य रेल में 56 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है. 1 नवंबर को 18 पूजा स्पेशल ट्रेन है, 2 नवंबर को 7 पूजा स्पेशल ट्रेन है, 3 नवंबर को 9 पूजा स्पेशल ट्रेन है, 4 नवंबर को 8 पूजा स्पेशल ट्रेन है, 5 नवंबर को 6 पूजा स्पेशल ट्रेन है, 6 नवंबर को 5 पूजा स्पेशल ट्रेन है और 7 नवंबर को 3 पूजा स्पेशल ट्रेन है. इसके अलावा 21 नवंबर तक रेलवे की तरफ से प्रतिदिन 2 से 5 की संख्या में पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं.

यात्रियों से ठसाठस भरी है ट्रेनें: पटना जंक्शन से पटना-आनंद विहार पूजा स्पेशल ट्रेन से यात्रा कर रहे आलोक रंजन ने बताया कि वह दिल्ली में काम करते हैं. छठ पूजा मनाने के लिए घर आए हुए थे. उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले ही उन्होंने टिकट करा लिया था, इसीलिए उन्हें कंफर्म टिकट मिल गया. लेकिन ट्रेन अभी पटना से खुल ही रही है और अभी से ही सभी स्लीपर की सीटें फुल हो गई हैं. आगे ट्रेन कई स्टेशनों पर रुकेगी ऐसे में भीड़ और बढ़ने की उम्मीद है.

यात्री सीमा देवी ने बताया कि उन्होंने लगभग 1 महीने पूर्व टिकट कराया था, इसलिए उन्हें कंफर्म सीट मिला. छठ पूजा मनाने के लिए गांव आए हुए थे और पति के साथ दिल्ली में रहती हैं. छठ मनाने के बाद वापस दिल्ली लौट रहे हैं और स्लीपर में जितनी भी सीटें हैं सभी भर गई हैं.दिल्ली में फैक्ट्री में काम करने वाले संजीव कुमार ने बताया कि छठ पूजा मनाने के लिए गांव आए हुए थे. उन्होंने लगभग एक महीना पहले टिकट कराया था लेकिन अभी भी आरएसी सीट मिला है.

लेट से खुल रही पूजा स्पेशल ट्रेनें: यात्री शुभम सिंह ने बताया कि वह गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं. दिल्ली से ट्रेन पकड़कर छठ मनाने के लिए गांव आए हुए थे. छठ खत्म हो गया है और वापस अब पढ़ाई को लेकर दिल्ली जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि यह पूजा स्पेशल ट्रेन सुबह 10 बजे थी लेकिन ट्रेन शुरू में ही लेट हो गई है. यह अब 12:30 बजे खुलने जा रही है. ऐसे में जब यह ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी तो अपने निर्धारित समय से कई घंटे लेट रहेगी. उन्होंने बताया कि इस ट्रेन को पकड़ने के लिए वह पूर्णिया से सीमांचल एक्सप्रेस पकड़ के बीती रात पटना पहुंचे और फिर अब यहां से दिल्ली लौट रहे हैं.

यात्री अंकित चौधरी ने बताया कि वह भी दिल्ली में एमसीए की पढ़ाई कर रहे हैं. ट्रेन में अंदर जाने के लिए मारामारी हई.लेकिन ट्रेन 2:30 घंटे लेट हो गई है. जिसके कारण सभी यात्री आराम से चढ़े. उन्होंने बताया कि ट्रेन अभी पटना से शुरू हुई हो रही है और जब बीच में रुकेगी आरा-बक्सर जैसे स्टेशनों पर तो निश्चित तौर पर भीड़ बढ़ेगी.





"कई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन से रेलवे ट्रैक पर ट्रैफिक बढ़ गया है. ऐसे में आधा-एक घंटा ट्रेन लेट हो सकती है. प्लेटफार्म पर पर्याप्त संख्या में आरपीएफ के जवान तैनात हैं, जो यात्रियों को कतार बद्ध तरीके से खड़े करके ट्रेन में चढ़ा रहे हैं. असामाजिक तत्व यात्रियों को कोई क्षति ना पहुंचाए, इसके लिए भी स्टेशन पर जवान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं"- लुईस सामोदन, डीआईजी, RPF

"एहतियातन रिजर्व में रखी गयी हैं ट्रेनें": पटना जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे आरपीएफ के डीआईजी लुईस सामोदन ने बताया कि स्टेशन पर अब दूसरे प्रदेशों में काम के लिए वापस लौटने वाले यात्रियों की भीड़ अधिक है. यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे के तरफ से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. 3 से 5 की संख्या में प्रतिदिन रिजर्व में ट्रेन रखी जा रही है, ताकि कहीं कोई ट्रेन बीच में खराब हो जाए तो यात्रियों को अधिक परेशानी ना हो और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके. यात्रियों की भीड़ अधिक है. ऐसे में ट्रेन लेट हो जा रही, वह यात्रियों से अपील करेंगे कि इस स्थिति में वह पैनिक ना हो.

एयरपोर्ट पर भी वापसी की भीड़: पटना एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की भीड़ है. हालांकि,अत्यधिक किराया बढ़ाए जाने की वजह से बहुत अधिक हवाई यात्री नहीं नजर आए. यात्री सुमित कुमार ने बताया कि उन्हें हैदराबाद जाना है. करीब ₹14000 का टिकट लिया है. जबकि सामान्य दिनों में यह 3000 से ₹5000 में मिल जाता था. हैदराबाद के लिए दरभंगा से भी फ्लाइट का चार्ट देखा था और उसमें विमान किराया ₹35000 शो कर रहा था. जिस वजह से उन्होंने पटना से अपना टिकट बुक कराया.