पटना: राजधानी पटना में अपराध (Crime In Patna) की घटनाएं लगातार हो रही हैं. अपराधी वारदात को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं. इसी कड़ी में एक बार फिर पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के उमा सिनेमा कैंपस के बगल में मौजूद टिंबर कैंपस में बदमाशों ने डकैती की घटना (Robbery At Timber Campus In Patna) को अंजाम दिया है. अपराधी हथियार के बल पर टिंबर कार्यालय से लाखों रुपये और सामान लेकर फरार हो गए.

ये भी पढ़ें-सीतामढ़ी में आभूषण दुकान में 20 लाख की डकैती, CCTV का तार काटकर गार्ड के मुंह में ठूंसा कपड़ा

लकड़ी टिंबर कैंपस में घुसे डकैतों ने वहां मौजूद केयरटेकर के हाथ पैर बांधकर डकैती की घटना को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि टिंबर कैंपस में रविवार रात करीब 12 बजे 10 से 12 की संख्या में हथियार लेकर घुसे अपराधियों ने रात तीन बजे तक डकैती की वारदात को अंजाम दिया.

घटना की जानकारी देते हुए कैंपस के केयरटेकर हरेंद्र ने बताया कि रात में बारह बजे उमा सिनेमा के कैंपस की चारदीवारी को लांघकर अचानक कुछ युवक हथियार लेकर टिंबर कैंपस में घुस गए और देखते ही देखते उनका हाथ पैर बांधकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया. केयरटेकर ने बताया कि कैंपस में उनके साथ एक कुत्ता भी बंधा हुआ था. उसी के भौंकने पर उनकी नींद खुली.

हरेंद्र ने बताया कि बदमाशों ने हथियार का भय दिखाकर उनके हाथ-पैर बांध दिये. इसके बाद पूरी वारदात को अंजाम दिया. उन्होंने बताया कि टिंबर कैंपस में जगह-जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं. डकैतों ने कई सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया, हालांकि कुछ सीसीटीवी में डकैतों की तस्वीरें कैद हो गई हैं. जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

टिंबर कैंपस के ऑनर के बेटे संदीप नारायण ने बताया कि देर रात उन्हें कैंपस के गार्ड ने इस घटना की जानकारी दी. टिंबर कैंपस में घुसे डकैतों ने 5 से 7 लाख रुपये कैश पर अपना हाथ साफ कर टिंबर कैंपस में रखे लाखों रुपये के एल्युमीनियम के वायर को भी ठेले पर लादकर चंपत हो गए.

घटना की जानकारी मिलते ही देर रात सिटी एसपी अम्बरीष राहुल घटनास्थल पर पहुंचे. सुबह में पूरे मामले की जांच करने डीएसपी कोतवाली संजय सिंह और गांधी मैदान थाना और कोतवाली थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर डकैतों को चिन्हित करने में जुट गई है.

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए डीएसपी संजय सिंह ने बताया कि डकैती की घटना को टिंबर कैंपस में घुसे चोरों ने अंजाम दिया है. लाखों रुपए की डकैती की घटना को अंजाम देकर सभी बदमाश भाग निकले हैं. फिलहाल घटनास्थल के आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए डकैतों को चिन्हित करने की कवायद शुरू कर दी गई है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP