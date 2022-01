पटना: 26 जनवरी को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां (Preparations for Republic Day Celebrations) अब अंतिम चरण में है. इसी कड़ी में पटना के गांधी मैदान परिसर के अंदर इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाली 13 टुकड़ियां लगातार परेड के पूर्वाभ्यास में जुटी हुई हैं. चेहरे पर मास्क लगाए और कोरोना प्रोटोकॉल (Corona Effect on Republic Day celebrations in Patna) को देखते हुए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में परेड रिहर्सल का कार्यक्रम जारी है, तो वहीं इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान प्रस्तुत होने वाली आठ झांकियों का निर्माण भी बड़ी तेजी से किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- IB ने बिहार पुलिस को जारी किया अलर्ट, गणतंत्र दिवस को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ी

गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में परेड में शामिल होने वाली कुल 13 टुकड़ियां लगातार पूर्वाभ्यास में जुटी हुई हैं. इस वर्ष परेड में शामिल होने वाली टुकड़ियों में सशस्त्र बल पुरुष, जिला सशस्त्र बल महिला, सीआरपीएफ, एसएसबी, आइटीबीपी, बीएमपी पुरुष, बीएमपी महिला, होमगार्ड ग्रामीण, श्वान दस्ता, फायर ब्रिगेड और कारा पाल, यूपी पुलिस के जवान परेड रिहर्सल करते नजर आ रहे हैं.

गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां

वहीं, अगर हम बात करें झांकियों की तो इस वर्ष पटना के गांधी मैदान में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा नशा मुक्ति विषय पर आधारित झांकियों को प्रस्तुत किया जाएगा. पर्यटन निदेशालय द्वारा पुनौराधाम सीतामढ़ी विषय पर झांकी की प्रस्तुति की जाएगी. कृषि निदेशालय द्वारा जैविक उत्पाद अपनाएं जीवन स्वस्थ बनाए पर आधारित झांकी की प्रस्तुति की जाएगी. राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा हर घर दस्तक विषय पर झांकी की प्रस्तुति की जाएगी. उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना उद्योग विभाग के द्वारा बिहार में औद्योगिक विकास विषय पर आधारित झांकी की प्रस्तुति की जाएगी.

ये भी पढ़ें- ओमीक्रोन की एंट्री के बाद बिहार में फिर बंद होंगे स्कूल? बोले सीएम नीतीश- 'आकलन कर लेंगे निर्णय'

इसके अलावा महिला एवं बाल विकास निगम समाज कल्याण विभाग के द्वारा समाज सुधार अभियान, बाल विवाह और दहेज मुक्त बिहार है नारी का सम्मान विषय पर आधारित झांकी की प्रस्तुति की जाएगी. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा बंदिशों से आजादी विषय वस्तु पर झांकी की प्रस्तुति की जाएगी. बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी पटना द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना पर आधारित झांकी की प्रस्तुति इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर गांधी मैदान में की जाएगी. समारोह के शांतिपूर्ण आयोजन और विधि व्यवस्था संधारण के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की नियुक्ति की जाएगी.

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि समारोह में विधि व्यवस्था संधारित रखने और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गांधी मैदान परिसर के प्रवेश और निकास द्वार पर पर्याप्त मात्रा में मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी. इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू ढंग से चलाने की व्यवस्था की जाएगी. गणतंत्र दिवस के अवसर पर सड़क पर वाहनों के आगमन संबंधित उपाय करने और कार्यक्रम स्थल पर वाहनों की पार्किंग को सुनिश्चित करने की व्यवस्था के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं.

समारोह (Guidelines for Republic Day Celebrations) में कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराने के दिशा निर्देश भी पटना जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं. इसके तहत थर्मल स्क्रीनिंग मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बाद ही किसी को गांधी मैदान में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी. गौरतलब है कि इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस समारोह को देखने से आम लोग महरूम रह जाएंगे. हालांकि, इस राष्ट्रीय समारोह को देखने की व्यवस्था बिहार सरकार की ओर से ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP