पटना: बिहार में कोरोना के बढ़ते केस (Corona in Bihar) के चलते राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है. सरकार ने नए साल पर सभी पार्कों और उद्यानों को 2 जनवरी तक पूर्ण रूप से बंद करने का फैसला लिया है. वहीं, अब बिहार सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर दिशा निर्देश जारी (Guidelines for Republic Day Celebrations) कर दिए हैं.

कोविड-19 को देखते हुए गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार भी आम लोगों की उपस्थिति पर रोक लगाया गया है. कार्यक्रम में दर्शकों को नहीं बुलाया जाएगा, वहीं दूसरे राज्यों से अतिथियों को भी आमंत्रित नहीं किया जाएगा. ई-कार्ड के माध्यम से गणमान्य अतिथियों को आमंत्रण दिया जाएगा. वहीं, झांकियों की संख्या भी सीमित करने का निर्देश दिया गया है. कुल मिलाकर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल को पालन करने का निर्देश दिया गया है.

बता दें कि बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों और पहला ओमीक्रोन का केस सामने आने के बाद सीएम नीतीश लगातार जरूरी कदम उठा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने बच्चों के स्कूल को लेकर कहा कि हम लोगों के यहां अभी इतनी स्थिति खराब नहीं हुई है. समीक्षा कर इस पर आगे फैसला लेंगे. उन्होंने चिंता जताते हुए लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है.

वहीं, नए साल के मौके पर 18 से 15 साल के बच्चों का टीकाकरण (Vaccination of Children in Bihar) किया जाना है, जिसके लिए बिहार में कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन (Registration on Covin Portal) के लिए प्रक्रिया जारी है. इसके तहत बिहार में 83,46,000 बच्चों का टीकाकरण किया जाना है. बच्चों के वैक्सीनेशन के मामले में बिहार देश का दूसरा राज्य है, जहां सबसे अधिक 15 से 18 साल के बच्चे हैं. इसलिए बिहार में 3 जनवरी से बच्चों का वैक्सीनेशन होना है, जिसे लेकर बड़ी तैयारी की गई है.

