पटना: बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Complete Liquor Ban in Patna) को सफल बनाने के लिए राजधानी पटना में पुलिस चप्पे-चप्पे को खंगाल रही है. इसी कड़ी में दीघा थाना पुलिस ने शराब पार्टी की सूचना मिलने पर बीजेपी नेता की सॉफ्ट ड्रिंक एजेंसी में छापेमारी (Raids in Bjp Leader Agency) की. इस दौरान वहां से अंग्रेजी शराब बरामद की गयी. पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया और आरोपी बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की भी कवायद शुरू कर दी है. इसके साथ ही प्रशासन की मौजूदगी में पुलिस ने गुरुवार की दोपहर सॉफ्ट ड्रिंक एजेंसी को सील (Soft Drink Agency Sealed in Patna) कर दिया.

ये भी पढ़ें- 'पहले पंचायतों में शराब की दुकानें खोलकर लोगों को नशे की लत डाली गई, अब किया जा रहा परेशान'

बता दें कि बुधवार देर रात पुलिस ने शराब की पार्टी की गुप्त सूचना मिलने पर पटना के दीघा थाना क्षेत्र में एक सॉफ्ट ड्रिंक एजेंसी पर रेड मारी तो वहां पार्टी चल रही थी. पुलिस को आता देख पार्टी के दौरान पूर्व मुखिया नीलेश जो कि भाजपा का नेता बताया जा रहा है. वह एजेंसी की चहारदीवारी फांद कर भाग गया. इसके साक्ष्य पुलिस ने फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे से बरामद कर लिए. मौके से गिरफ्तार लोगों ने पुलिस को बताया कि एजेंसी बीजेपी नेता सह पूर्व मुखिया नीलेश यादव उर्फ नीलेश मुखिया की बताई गई है. जिसे गुरुवार को पटना जिला प्रशाशन के आदेश पुलिस ने सील कर दिया.

देखें रिपोर्ट

गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद पुलिस लगातार शराब माफियाओं के साथ शराब पीने और पिलाने वालों पर कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में दीघा थाने से चंद कदम की दूर भाजपा नेता नीलेश के सॉफ्ट ड्रिंक की एजेंसी को सील कर पुलिस ने बीजेपी नेता की तलाश तेज कर दी है. हालांकि अभी तक पुलिस गिरफ्त से दूर है.

ये भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर में लावारिस ट्रक से 485 कार्टन शराब बरामद

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP