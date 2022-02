पटना: पिछले कई सालों से बिहार में शराब बंदी (Liquor ban in Bihar) कानून लागू है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कानून को कड़ाई से प्रदेश में लागू कराने के लिए तमाम आला अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं. सीएम के निर्देशानुसार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस काम में जुटे हैं. इसी कड़ी में राजधानी पटना से सटे बिहटा थाना क्षेत्र के सोन इलाके के टापू पर बिहटा पुलिस द्वारा अवैध देसी शराब के खिलाफ छापेमारी (police raid on country liquor in bihta) अभियान चलाया गया. इस दौरान पुलिस ने छापेमारी के दौरान मौके से कई लीटर कच्ची शराब नष्ट करने के साथ ही शराब बनाने वाली भट्टियों को ध्वस्त किया गया. कई उपकरण जब्त किये गये.





दरअसल बिहटा पुलिस इन दिनों शराबबंदी को क्षेत्र में सख्ती से लागू करने को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है. बिहटा थाना के सोन तटीय क्षेत्रों में तारेगना टोंक टापू अवैध देसी शराब के लिए जाना जाता है. शराब माफिया इसी इलाके में अपना अवैध कारोबार चलाते हैं. दानापुर एएसपी सैयद इमरान मसूद को सूचना मिली कि एक बार फिर बिहटा थाना क्षेत्र के सोन के टापू पर अवैध तरीके से शराब का कारोबार जारी है.

इसके बाद विशेष टीम का गठन किया गया. थानाध्यक्ष ऋतुराज सिंह के निर्देश पर बिहटा थाना के एएसआई राजेश्वर पंडित के नेतृत्व में सोन इलाके एवं तारेगना टोंक क्षेत्र में छापेमारी की गयी. पुलिस ने सोन के किनारे बने टापू एवं जंगलों में कई शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया. इसके साथ ही मौके से कई लीटर कच्ची देशी शराब को नष्ट किया गया. हालांकि छापेमारी के दौरान शराब कारोबारी एवं माफिया सोन नदी होते हुए फरार हो गये.

आपको बता दें तो सोन का इलाका शराब कारोबारियों और माफियाओं के लिए काफी सेफ जोन माना जाता है लेकिन इन दिनों इस इलाके पर पटना पुलिस एवं जिला प्रशासन की नजर है. लगातार छापेमारी की जा रही है. दानापुर एएसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि एक विशेष टीम का गठन कर अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया. खासतौर पर गंगा और सोन के किनारे चल रहे शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ छापेमारी की गई. मौके से कई लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया गया और शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया. उन्होंने कहा कि शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

