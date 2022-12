पटना: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) है. इसके बावजूद यहां पर धड़ल्ले से शराब की तस्करी होती है. आए दिन पुलिस शराब तस्करों को खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में सुलतांनगंज थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने टमाटर से लदा पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया (Police caught a pickup van full of liquor in Patna) है. इस घटना की पुष्टि एएसपी अमित रंजन ने की. उन्होंने कहा कि बीती रात एक पिकअप वैन जिसमें टमाटर लदा था, जब पुलिस शक के आधार पर उसे रोककर तलाशी ली, तो भारी मात्रा में विदेशी शराब मिला. पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

झारखंड से लाया जा रहा था अरुणाचल प्रदेश निर्मित शराब: अरुणाचल प्रदेश निर्मित शराब झारखंड से लाई जा आ रही थी. फिलहाल पुलिस ने पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम विष्णु है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.



"बीती रात पुलिस ने शक के आधार पर पिकअप वैन को रोककर तलाशी ली, तो भारी मात्रा में विदेशी शराब मिला. फिलहाल पुलिस ने पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया है और सभी पहलुओं पर जांच कर रही है." :- अमित रंजन, एएसपी, पटनासिटी

बिहार में शराबबंदी कानून : बिहार सरकार ने पांच अप्रैल 2016 से राज्य में शराब के निर्माण, व्यापार, भंडारण, परिवहन, बिक्री और खपत पर रोक लगाने और इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध बनाने के कानून को लागू किया था. इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी होगी और बिहार एक आदर्श राज्य बनेगा. लेकिन आए दिन शराब कानून तोड़ने न केवल बिहार सरकार को झटका लगा है, बल्कि अन्य राज्यों में भी शराबबंदी कानून को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.