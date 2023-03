पटना: राजधानी पटना में विवादित स्थलों का नहीं होगा होलिका दहन. (There will be no Holika Dahan of disputed sites) इसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये हैं. सभी जिले को 6 मार्च को मनाए जाने वाले होलिका दहन और होली को लेकर कई तरह के निर्देश जारी किए हैं. जिलों के संवेदनशील और विवादित स्थलों को चिह्नित कर वहां पर होलिका दहन का आयोजन ना करने को लेकर निर्देश दिया है.

24 घंटे तैनात रहने छोटे फायर ब्रिगेड के वाहन: पुलिस मुख्यालय के द्वारा राजधानी पटना सहित बिहार के बड़े शहरों के मुख्य चौक-चौराहों पर जहां पर होलिका दहन होना है. उन स्थानों पर फायर ब्रिगेड की वाहन एवं सभी थानों में लगे छोटे फायर ब्रिगेड के वाहनों को 24 घंटे तैनात रहने का निर्देश दिया है.

सार्वजनिक रूप से नहीं बचे अश्लील गाना : होली पर्व पर अश्लील गाना को सार्वजनिक रूप से नहीं बजाने को लेकर अपील की गई है. अर्धसैनिक बल की कंपनी को राजधानी पटना सहित बिहार के संवेदनशील जिलों में तैनात किया गया है. इसके अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और दंगा निरोधक दस्ता की टीम को भी लगाया जाएगा.

सोशल मीडिया पर पैनी नजर : बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपील की है महिलाओं के साथ छेड़खानी जबरदस्ती रंग ना लगाये. महिलाओं के सुरक्षा के मद्देनजर बिहार के सभी थानों के अलावा डायल 112 चौबीस घंटों तैनात रहेगी. इसके अलावा बिहार पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया टीम के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से वैसे लोगों पर भी नजर रखी जाएगी.

बॉर्डर पर विशेष चौकसी : होली के दौरान किसी भी तरह के जातिसूचक किया अमर्यादित पोस्ट ना करें. शराब माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर बिहार के सभी बॉर्डर पर विशेष चौकसी बढ़ाई गई है. राजधानी पटना में भी शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है।