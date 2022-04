पटना: बिहार में इन दिनों अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन और खनन विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई (Action on illegal mining in Bihta) की जा रही है. इसी कड़ी में राजधानी पटना से सटे बिहटा के अमनाबाद बालू घाट पर पटना एसटीएफ और खनन विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमारी की. इस दौरान एसटीएफ की टीम और जिला खनन विभाग ने अवैध खनन करने वाले 32 लोगों को हिरासत में (32 people arrested for illegal mining in Bihta) लिया, जबकि कुछ लोग भागने में सफल रहे. इसके साथ ही 10 पोकलेन मशीनों को भी जब्त किया गया. वहीं, मौके से एक राइफल और कई जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं.

अमनाबाद सोन बालू घाट पर छापेमारी: बता दें कि बिहटा थाना क्षेत्र के अमनाबाद बालू घाट पर अवैध खनन (Illegal mining at Amnabad sand ghat) की सूचना मिली थी. जिसके बाद जिला खनन विभाग ने पटना एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रूप से अमनाबाद सोन बालू घाट पर छापेमारी अभियान चलाया. इस दौरान अवैध खनन कर रहे बालू माफियाओं और पटना एसटीएफ के बीच कई राउंड फायरिंग भी हुई. वहीं, कई लोग पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए. हालांकि पटना एसटीएफ और स्थानीय पुलिस 32 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. इसके साथ 10 पोकलेन मशीन, एक राइफल और कई जिंदा कारतूस मौके से जब्त किया गया है.

बालू माफियाओं के बीच हड़कंप: वहीं, अवैध खनन के खिलाफ हो रही कार्रवाई और छापेमारी से बालू माफियाओं के बीच हड़कंप मचा गया. घाटों पर छापेमारी का नाम सुनकर अवैध कारोबार करने वाले बालू माफिया भागने में सफल रहे. फिलहाल पुलिस फरार बालू माफियाओं की पहचान करने में जुटी है. ताकि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके. हालांकि अमनाबाद सोन बालू घाट पर छापेमारी के दौरान कोई बालू माफिया टीम के हत्थे नहीं चढ़ा.

हिरासत में लिये गये 32 लोग: इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी कुमार गौरव ने बताया कि विभाग को सूचना मिल रही थी कि इलाके में लगातार अवैध खनन का कारोबार चल रहा है. जिसके बाद स्पेशल टीम गठित की गई और अमनाबाद बालू घाट पर छापेमारी किया गया. जहां से 10 पोकलेन मशीन जब्त की गयी और 32 लोगों को हिरासत में लिया गया. इसके साथ ही एक राइफल भी बरामद की गई है. उन्होंने कहा कि जो सरकार के द्वारा नीति बनाए गई है, उसी के तहत बालू का खनन किया जाना है. अगर कोई भी अवैध तरीके से बालू का खनन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह सरकार की नीति और आदेश है. आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.

10 पोकलेन मशीन जब्त: इस पूरे मामले पर बिहटा थानाध्यक्ष ऋतुराज सिंह ने बताया कि अवैध खनन को लेकर अमनाबाद बालू घाट पर पटना एसटीएफ एवं जिला खनन विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमारी की. जहां पुलिस ने मौके से 10 पोकलेन मशीन और 32 लोगों को हिरासत में लिया है. एक राइफल और 8 जिंदा गोली भी बरामद हुई है. फिलहाल हिरासत में लिए गए 32 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है और वरीय अधिकारी के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

